Torra presume de que toda su familia está apuntada en los CDR

"Lo que ha hecho la gente de este país es fabuloso, se ha asociado a las asambleas, a Òmnium, a los CDR. Yo tengo toda mi familia apuntada a los CDR". El 131 presidente de la Generalidad habla claro: "Els carrers seran sempre nostres" dijo ayer en el pleno de investidura y en la mañana de este martes lo ha dejado meridiano en su primera entrevista como presidente en la emisora oficial de la Generalidad. La líder de la oposición, Inés Arrimadas, dijo el viernes pasado que Torra no venía a dirigir un Gobierno sino a los CDR. Clavado.

Torra está orgulloso, participó con su esposa, profesora en la escuela concertada Thau, y sus tres hijos en la ocupación de su colegio el viernes previo al 1-O. Ha participado en acciones en primera línea, como en el traslado de las obras de Sijena y ha militado en todas y cada una de las organizaciones creadas por el separatismo, incluidos los Comités de Defensa de la República. Es más, además de visitar a presos, exiliados y profesores supuestamente acosados, también tiene previsto reunirse con Tamara, la jefa de un CDR que planeaba colapsar el puerto y Mercabarna.

El plan es crear las condiciones para investir a Puigdemont con el uso de los recursos públicos de la Generalidad, montar una asamblea de electos para desbordar al Parlament y mantener la movilización en las calles.

Por lo demás, se ratifica en todo lo dicho y escrito, salvo seis mensajes de Twitter. Los artículos están justificados, dice. Quim Torra, no sólo atribuye sus artículos racistas, xenófobos y supremacistas al "periodismo con punch" sino que se declara heredero de Josep Pla y Eugeni Xammar. Así se lo ha dicho a la conductora de El matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, cuando ha sido preguntado por sus opiniones respecto a los españoles: "Vengo de la escuela, salvando las distancias, claro, jeje, de Josep Pla y Eugeni Xammar"

Según Torra, los textos racistas que publicó durante años en los medios digitales mantenidos por la Generalidad pertenecen al género del "periodismo dialéctico", un "periodismo con punch" del que citó como representantes al propio Josep Pla y a Eugeni Xammar.

Un pueblo "hermano"

En cualquier caso, "los españoles son un pueblo hermano, al que quiero y me gusta estar con ellos", declaró Torra, que aprovechó para contar que en la aseguradora había trabajado con madrileños y que incluso tenía amigos en esa ciudad, así como amigos entre hijos de no catalanes, españoles y de otros países.

En este caso, la tradición a la que apeló Torra para decir que no odia a los españoles ni a los inmigrantes fue la de Francesc Candel y que es catalán quien vive y trabaja en Cataluña.

Seducido por el fascismo catalán

En cuanto a su admiración por los partidos fascistas y racistas Estat Català y Nosaltres Sols!, cuyos principales líderes, entre ellos los siniestros hermanos Badia, fueron terroristas y torturadores. "Francesc Macià era de Estat Català", alegó cuestionado al respecto del impresentable perfil de esas formaciones.

"Yo soy una mezcla de Francesc Macià y Manuel Carrasco i Formiguera", proclamó, así como que "lo que yo quiero expresar es mi admiración por los patriotas catalanes que lucharon por la independencia".

Partidario de la unilateralidad

Preguntado sobre cómo podrá llevar a cabo sus planes cuando más de la mitad de la población catalana no quiere la república, Torra contestó que "encontrando el momento, encontrado la ocasión, las ventanas de oportunidad. Tuvimos un momento así el pasado octubre, pero ya no estamos en octubre y han pasado muchas cosas". Terribas le pregunta entonces si, como Puigdemont, también se arrepiente de no haber proclamado la república el 10 de octubre. Torra responde que "sí" y añade: "Nuestra gran oportunidad fue el 10 de octubre. Tendríamos que haber proclamado la república y haberla defendido".

Espoleado por la entrevistadora, abunda en que nadie, ni Puigdemont ni los consejeros, tendría que haber abandonado el país. "¿Y si eso hubiera tendido consecuencias violentas sobre la población?", apunta Terribas. Contesta Torra: "El nuestro es un movimiento pacífico, democrático... ¿Armenia es donde ha caído un primer ministro por movilizaciones pacíficas y resistenciales? Tal vez el independentismo no fue bastante explícito a la hora de explicar el esfuerzo y el sacrificio que también implicaba llegar a la independencia".