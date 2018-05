Aguirre, indignada con la información sobre Casado: "Es la máquina de triturar"

El diario El Mundo publica este miércoles una información que pone en duda la obtención del título de Derecho por parte del dirigente popular Pablo Casado. En esa información se señala que Esperanza Aguirre presionó a la Universidad para que facilitaran la graduación de Casado.

Esto ha indignado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid que ha entrado en directo en Es la Mañana de Federico para negar que ella presionara a ninguna universidad para facilitar que Casado aprobase la carrera de Derecho.

"Es una información basura. Es todo absolutamente falso", ha dicho categórica Esperanza Aguirre, que ha explicado que "cuando conocí a Pablo Casado me dijo que estaba estudiando en ICADE y cuando, mucho tiempo después, me dijo que había terminado la carrera, pensé que había terminado ICADE. No conocía este Instituto Cisneros."

Según ha comentado Aguirre, "he escrito al director de El Mundo porque cómo puede ser que un medio como El Mundo publique algo así, que es falso y me parece increíble que ni siquiera me hayan llamado para contrastarlo".

Aguirre se mostraba muy disgustada precisamente con el periódico de Unidad Editorial porque "a los políticos nos critican, pero hay algunos periodistas que son peores".

Sobre las supuestas presiones que, según El Mundo, ejerció ella misma sobre la universidad de Casado para que terminara la carrera cuanto antes, "es el colmo", decía Aguirre, quien negaba categóricamente la información y se quejaba de que "esto es la máquina de triturar. Ahora quieren triturar a Casado y calumniarme a mí, que sale muy barato".