Casado, en 'Es la Mañana': "¿Qué será lo próximo? ¿Publicar mi análisis de sangre?"

Este lunes el diario El Mundo publica que Pablo Casado sacó la mitad de su carrera de derecho en un solo año y después de que la universidad recibiera presiones del PP. Esto ha indignado mucho al dirigente popular que ha llamado en directo a Es la Mañana de Federico para negar la información y explicar que a los autores de la información en El Mundo ya les dijo que, al cambiar de universidad, tuvo que aprobar muchas asignaturas ya cursadas y aprobadas pero que no le convalidaban.

"Es una información que degrada el periodismo", dice Casado. "La información es absolutamente falsa", insistía. Se quejaba de que las fuentes eran "anónimas" y que la propia noticia reconocía que no hay "pruebas documentales ni acusaciones formales. No han contactado con el propio centro universitario. Han contactado conmigo y lo he negado absolutamente todo". Según ha dicho, "esto roza lo humillante. Como no tengo nada de corrupción están rebuscando y creo que lo próximo es buscar en la EGB".

"Soy licenciado en esa universidad, jamás he tenido un trato de favor. Jamás nadie ha intermediado por mí para obtenerlo. Y, por supuesto, es posible sacar doce asignaturas el último curso de derecho, para empezar porque el 20% de los alumnos estudian otra carrera a la vez, por no hablar de lo que es derecho, que en el último curso se empieza a trabajar."

Las explicaciones

Sobre el número de asignaturas que aprobó en el último curso, Casado explica que los periodistas de la información de El Mundo pasan de soslayo por el hecho de que "yo venía de otra universidad en la que había aprobado 36 asignaturas, habiendo cursado hasta tercero de Administración de Empresas y de Derecho. Con el cambio de plan las convalidaciones no me van bien y sólo se me superan en la Complutense siete asignaturas y tengo que perder tiempo y volver a evaluar muchas. Pero, evidentemente, son asignaturas preparadas y cualquier persona que haya estudiado derecho sabe que puede aprobar seis asignaturas por cuatrimestre y más si son asignaturas ya preparadas en otros cursos".

Federico preguntó a Pablo si se reunió con los periodistas del reportaje: "He hablado con el director, con el subdirector, con el editor, con los autores durante una hora... les he enseñado hasta la tarjeta de selectividad, mi admisión en Deusto, mi currículum en ICADE, mi traslado, mis matrículas en el Cardenal Cisneros, los temarios en base a los que pedí las convalidaciones... Es humillante recibir a unos periodistas para explicar algo de tu esfera privada para lo que te protege la Constitución, que es un derecho protegido por la Ley de Protección de Datos y por el Código Penal, y aún así dedicas una hora para decir que esto es falso... ¡¿Qué más vais a buscar ya?!", exclamaba absolutamente indignado con la información de El Mundo. "Esto es la máquina de picar carne", decía para añadir que "esto genera una situación difícil en lo personal y en lo profesional" y se quejaba de que el ambiente ya en política es "absolutamente irrespirable".

Añade Casado que, "es mucha casualidad que sólo sale esta bazofia cuando se habla de mí para una candidatura. Que, además, es en los medios de comunicación, porque ni yo ni mi partido han dicho que yo vaya a ocupar ningún puesto en ninguna candidatura".

"La máquina de picar carne la ha creado tu partido"

Federico Jiménez Losantos le reprochaba que "la máquina de picar carne la ha creado" su "propio partido", ante lo que Casado callaba y se quejaba de "por qué sale esto quince años después de que yo termine mi carrera, y que salga citando fuentes anónimas y sin presentar un solo documento que prueba la información". Para Casado esto "es una instigación a la extorsión".

Casado insistía en que "les he enseñado absolutamente todo" a los periodistas de El Mundo, a quienes dio explicaciones "durante una hora. Les enseñé todos los documentos" que contradecían su información, por eso Casado cree que "esto ya es una máquina de triturar carne". "Esto te machaca en tu vida profesional y personal", se quejaba.

Respecto a la situación que vive el panorama periodístico español, dominado por el duopolio de Atresmedia y Mediaset, Casado se pregunta "¿Hasta dónde va a llegar el periodismo? ¿Qué será lo próximo? ¿Publicar mi análisis de sangre para ver cómo tengo los triglicéridos?". El dirigente popular no daba crédito a que "un periódico como El Mundo entre a difamar a una persona sin poner una fuente o un pantallazo que sea mínimamente objetivo sobre la información que publican…".

A todo esto, Federico Jiménez Losantos ha recordado a Casado que "ya dije aquí cuál es la lista: Cifuentes, Casado, Cospedal, Feijóo y Rivera". La "máquina de picar carne" ya terminó con Cifuentes y parece que ha pasado al segundo capítulo.

Desmentido también desde la universidad

El CES Cardenal Cisneros ha emitido un comunicado en el que niega "de forma tajante que se haya dado un trato preferente o de favor a ningún alumno". Además, el texto del centro universitario dice que es "rotundamente falso" que se puedan haber realizado "convalidaciones extraoficiales" en el centro, dado que en el CES Cardenal Cisneros "todas las convalidaciones han de ser aprobadas por la comisión de convalidaciones de la Universidad Complutense".

También se niega que no sólo Casado sino ningún otro alumno del centro "haya podido aprobar sin examinarse, ya que los mecanismos de control que dan veracidad a la calificación del examen pasan por una Junta de Evaluación, siempre presidida por el delegado del rector de la Universidad Complutense", lo que ocurre "tanto en la convocatoria de junio como en la de septiembre".

Tal y como explica el mismo comunicado, esta Junta de Evaluación es "un órgano garantista de los resultados académicos, donde el profesorado de cada división certifica y valora la trayectoria de cada uno de sus alumnos y da fe de las calificaciones para el cierre de actas".

Del mismo modo, el CES Cardenal Cisneros recuerda que todos los cursos se somete al control de la Aneca, un organismo autónomo para la evaluación de la calidad y la acreditación de la enseñanza universitaria, "cuya transparencia avala la calidad de los métodos de enseñanza empleados en nuestro centro", que siempre según el comunicado "cumplen con creces todos los requisitos exigidos".

Además, el CES Cardenal Cisneros "lamenta" que ha sido "absolutamente ajeno" a la información publicada este lunes por El Mundo y que el periódico "no se ha puesto en contacto con portavoz alguno ni personal directivo del Cardenal Cisneros para contrastar una noticia llena de imprecisiones, falsedades y con dudosas fuentes de información".