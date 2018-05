El PP estalla ante "la persecución" a Casado, que mantiene sus opciones de ser candidato

Ahora es Pablo Casado quien está en el punto de mira. Según El Mundo, aprobó de golpe media carrera el curso que logró su escaño. Desde hace semanas, aparecen informaciones sobre sus máster en la Universidad Rey Juan Carlos. En esRadio, negó irregularidades y mostró su indignación. "¿Qué será lo próximo? ¿Publicar mi análisis de sangre?", se quejó. En el PP estallaron contra lo que una mayoría consideró "una persecución total" contra el vicesecretario de comunicación. "Es la máquina de triturar", según le dijo Esperanza Aguirre a Federico Jiménez Losantos.

El equipo de Mariano Rajoy aseguró que con Casado no pasará lo mismo que con Cristina Cifuentes, hoy defenestrada por el caso de su máster y la difusión de un vídeo en el que supuestamente se le ve robando unas cremas. "Son casos completamente distintos", según fuentes de la dirección nacional, que dieron por válida la versión su portavoz. "Todo el apoyo", afirmaron oficialmente.

Para Génova, Casado sigue teniendo opciones de ser el candidato del partido a la Comunidad o al Ayuntamiento de Madrid. "Por supuesto, es un referente del PP", remarcaron. De hecho, Fernando Martínez-Maillo le situó en la nueva dirección que confeccionará Pío García-Escudero. El PP regional convocará la semana que viene una reunión del Comité Ejecutivo en la que se anunciará la nueva cúpula, en la que también tendrá cabida José Luis Martínez-Almeida.

Barones y altos cargos se abonaron a la tesis de "la cacería". "El nivel de exigencia hacia el PP no es el mismo que hacia los demás", lamentó un miembro de la cúpula. "Está claro que van a por él", constataron varios de los dirigentes consultados por este diario. Si bien, "esto hace un indudable daño personal y electoral", en palabras de un líder regional. "El problema es que esto queda en la gente y el tema de sus estudios le va a perseguir", añadió. "Es injusto e incierto", resumió tajante un destacado dirigente popular.

"La información es absolutamente falsa", se revolvió Casado, que no dudó en atender a los medios de comunicación para contar su versión de los hechos. Estuvo con Jiménez Losantos a primera hora de este miércoles. "Soy licenciado, jamás he tenido un trato de favor. Jamás nadie ha intermediado por mí para obtener la licenciatura", afirmó. "Basta de injurias", publicó en Twitter. "Esto es humillante. ¿Hasta dónde va a llegar el periodismo?", exclamó, no sin admitir que esta situación le está afectando.

Aguirre, también involucrada según El Mundo, se pronunció también en término muy rotundos. "Esto es la máquina de triturar. Ahora quieren triturar a Casado y calumniarme a mí, que sale muy barato", rompió su silencio en esRadio. "Es una información basura. Es todo absolutamente falso", llegó a declarar.