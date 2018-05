Rabia separatista porque Arrimadas no canta 'Els Segadors'

Al último consejero de Cultura de Puigdemont, Lluís Puig, le parece un "insulto a los símbolos" que Inés Arrimadas y el resto de diputados de su formación no canten Els Segadors y sólo se pongan en pie cuando suena. Puig, que se encuentra en Bruselas libre de toda carga tras negar la justicia belga su extradición y a punto de ser restituido en el cargo, considera que Ciudadanos también insulta al presidente Torra y que lo primero que tendrían que hacer sus diputados es mostrar "respeto" por los "símbolos nacionales", un respeto al que habrían faltado gravemente, según Puig, al no cantar el himno que cerró la sesión de investidura de Torra y las sesiones que el separatismo considera trascendentes.

En la misma línea se ha manifestado Agustí Colomines, uno de los asesores de Puigdemont, cesado como director de la Escuela de Administración Pública de la Generalidad por el 155. Colomines colabora habitualmente con el diario digital que dirige José Antich y en un artículo de este jueves escribía al respecto de Arrimadas y el respeto a los himnos: "Los que quieren volver al "catalanismo españolista" tradicional, salpimentado de la retórica regeneracionista propia de los primeros años de la Restauración de 1876, no tendrían que adoptar los argumentos de la extrema derecha española que en Catalunya lidera Inés Arrimadas. Por cierto, ¿qué nombre recibiría en los EE.UU. el grupo de diputados que no cantara el himno nacional del país en el Congreso? No tengan ninguna duda: antipatriota. Y es que Cs, a pesar de asegurar que se sienten tan catalanes como españoles, no reconocen como propios los símbolos nacionales de los catalanes. Ahora escuchan a Els Segadors de pie derecho, pero no lo sienten suyo. Lo respetan como los jugadores franceses respetan el himno español antes de empezar un partido contra La Roja. ¿Quién es realmente supremacista?".

El asunto ha sido objeto de debate también en Rac 1, la emisora del conde de Godó. Inés Arrimadas era la invitada del programa matinal y uno de los tertulianos, Jaume Barberà -ex de TV3 e integrante de la lista de los podemitas para el 21-D- ha censurado severamente que Arrimadas no cante el himno y le ha espetado directamente que eso era una falta de respeto. Barberà ha citado el artículo del Estatuto catalán en el que se establece que el tema Els Segadors es el himno de Cataluña, le ha preguntado a Arrimadas si en Ciudadanos cantan El novio de la muerte y le ha repreguntado que qué le parecía que cuatro ministros lo hubieran hecho. Todo ello en medio de una encendida defensa de Torra.

Arrimadas le ha replicado que ella es "libre de cantar o no cantar este o cualquier otro himno", que no se dedica a mirar si los diputados de su grupo cantan Els Segadors, le ha preguntado a Barberà que en qué parte del Estatuto se dice que sea obligatorio cantar Els Segadors, que la fijación por ver quien canta o no canta es preocupante, que El novio de la muerte lo cantan en la procesión del Cristo de la Buena Muerte de Málaga muchas personas, así como algunas otras consideraciones respecto a los símbolos y el racismo de Torra, según recoge el digital e-notícies.

Cabe recordar que el separatismo considera un ejercicio de libertad de expresión silbar el Himno Nacional de España, así como quemar ejemplares de la Constitución o retratos del Rey por las calles.