El Ejecutivo aseguró formalmente que los políticos independentistas en prisión preventiva "no" pueden ser consejeros, pero no aclaró su plan de acción en caso de que Quim Torra dé ese paso. Al término del Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo se quedó en la advertencia y reclamó "un diálogo productivo" en Cataluña en el marco de la ley. De momento, no hay fecha para un posible encuentro entre Mariano Rajoy y el nuevo presidente autonómico.

Para Moncloa, si Torra acaba cumpliendo su amenaza y elige como consejeros a políticos hoy en la cárcel, estaría demostrando a las claras que "quiere aumentar la tensión". "Va en contra del sentido común", subrayó Méndez de Vigo, que aseguró que el Ejecutivo está preparado para actuar en tal caso aunque no dio detalles. "Es necesario un Gobierno legal y viable en Cataluña" y eso implica "poder ejercer realmente las competencias por parte de consejeros", razonó. Un extremo que "factualmente no es posible" si estos se encuentran en prisión.

En todo caso, el mensaje que quiso lanzar el portavoz del Gobierno es que es posible una negociación dentro de las reglas de juego. Así lo dijo en su intervención inicial para después repetirlo en el turno de preguntas. "Este Gobierno no va a alimentar una espiral de descalificaciones", afirmó. A Torra le pidió expresamente "sentido común" y lamentó una toma de posesión "degradada, impropia de un presidente en plenas funciones".

"Diálogo", insistió Méndez de Vigo, descartando la aplicación inmediata de un nuevo artículo 155 de la Constitución, como exige Albert Rivera. Poniendo el foco de atención en Ciudadanos, reclamó "responsabilidad y madurez". El portavoz no entró a valorar sus peticiones, como el control de los Mossos o de TV3.