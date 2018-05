Génova se revuelve tras el acto de Cs: "Son una mala copia del PP"

En el Partido Popular estuvieron muy atentos al acto de Ciudadanos de este domingo, en el que Albert Rivera reivindicó "la autoestima" de ser español con una emocionada Marta Sánchez cantando en directo. En Génova se revolvieron. "Es una mala copia del PP", en opinión de la dirección nacional. "Y la gente acaba votando el original antes que la mala copia", añadieron las fuentes consultadas.

En la cúpula del partido sentó especialmente mal que se hiciera "un homenaje a Miguel Ángel Blanco sin decir que era del PP". "Mal estilo", zanjaron al más alto nivel.

Públicamente, y después de una nueva ronda de contactos de Mariano Rajoy con Pedro Sánchez y Rivera para analizar la situación en Cataluña, Javier Maroto abogó por que haya una respuesta "de firmeza" desde "la unidad de los partidos constitucionalistas".

"Un gobernante que no quiera estabilidad ni para las cuentas, ni para la sociedad ni para la política de sus instituciones no es un buen gobernante y no se está ajustando a lo que una mayoría demanda", afirmó Maroto, en relación a Quim Torra. Y aseguró que el Ejecutivo seguirá actuando para que se cumpla la ley.

"Puede haber alguien que quiera salir corriendo a decir el mensaje más contundente y romper la unidad. Nosotros preferimos firmeza pero dentro de la unidad política que ha surtido efectos y vamos a seguir trabajando para que sea así", aseveró el vicesecretario popular, tal y como recoge EFE.