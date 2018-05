Rajoy habla de nuevo con Sánchez y Rivera: se inclina por mantener el 155 en Cataluña

Mariano Rajoy despachó telefónicamente el sábado con Pedro Sánchez y Albert Rivera y les informó de que, a su juicio, no se dan las circunstancias para levantar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Sus interlocutores estuvieron de acuerdo, según las fuentes consultadas. La propuesta de nuevos consejeros de la Generalidad que hizo Quim Torra es "una provocación" a ojos de la Moncloa, ya que varios de los elegidos "se encuentran huidos de la justicia o en una situación de prisión provisional".

Por todo ello, el Gobierno, a través de su Secretariado -que es el único órgano competente para autorizar la publicación del decreto-, "analizará la viabilidad" del nuevo Gobierno autonómico anunciado por Torra, según informó el Ejecutivo el sábado a través de un comunicado. Y Rajoy, en línea con Sánchez y Rivera -la conversación fue avanzada por El País y confirmada por este diario-, se inclina por mantener el 155. Cabe recordar que el 155 seguirá vigente hasta que el Ejecutivo regional no tome posesión en el marco de ley, tal y como se aprobó por el Senado.

Ya el viernes, al término del Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo anunció que el Gobierno no permitirá la designación de consejeros presos o fugados, pero no aclaró su plan de acción para evitarlo. "Alguien que está en prisión provisional no puede ser consejero", proclamó el portavoz del Gobierno.

Para las formaciones constitucionalistas, el paso dado por Torra evidencia que su intención es tensar todavía más la vida política. "Ha desaprovechado una oportunidad de demostrar su voluntad de recuperar la normalidad, ya que sus decisiones demuestran que quiere mantener una estrategia de confrontación con el Estado y la mayoría de la sociedad catalana", subrayó el Gobierno en su comunicado.