Rivera indigna de nuevo al PP: "Es el caballo de Troya de la izquierda"

El PP tiene claro que Ciudadanos busca su "hundimiento". "Están a lo que están", en palabras de un miembro de la máxima confianza de Mariano Rajoy. El acto de Ciudadanos del domingo, en el que Albert Rivera reivindicó la "autoestima" de ser español, indignó especialmente a los populares, como se pudo constatar en los corrillos posteriores a la toma de posesión de Ángel Garrido. "Ahora son ellos los que han derrotado a ETA y los que defienden la unidad de España", ironizó no sin frustración un destacado de la dirección nacional.

Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal se reencontraron públicamente en la Puerta del Sol, en esta ocasión sin silla de por medio. Se saludaron y conversaron brevemente, aunque "tampoco se les puede pedir que sean amigas", según el equipo de una de ellas. Después, a diferencia de lo ocurrido en los actos del Dos de Mayo, se dejaron ver en el cóctel posterior y se fotografiaron con unos y otros. Y fue entonces cuando arreciaron las críticas a Ciudadanos.

"Nos quieren robar la cartera", constató un histórico del partido. "Y su mensaje está calando", añadió. "Yo habría puesto hoy el himno de España", entró en el debate un alcalde de la Comunidad, reclamando acabar ya con los prejuicios. A las críticas de Ciudadanos se unieron, en el caso de algunos dirigentes, las quejas por la falta de iniciativa. "Tenemos que reaccionar, estos son unos oportunistas y la gente lo tiene que ver", en palabras de un cargo autonómico. Recetó "recuperar nuestros principios, salir a la calle sin complejos".

"Ciudadanos es una mala copia del PP. Van descaradamente a por nuestros votantes", corearon críticos y defensores de Rajoy, en línea con la opinión de Génova que ya avanzó este diario el domingo.

Rafael Hernando se pronunció públicamente sobre el acto de Ciudadanos. Y fue durísimo contra Rivera a pesar de que Rajoy intenta mantener la unidad constitucionalista ante la situación en Cataluña. "No confunda patriotismo con patrioterismo", le reclamó. "Había una época en la que izquierda repartía carnets de demócratas, ahora algunos quieren repartir carnets de españoles", censuró. "Si estás conmigo eres u patriota, si no estás conmigo no eres un buen patriota", prosiguió su explicación. Y remató: "Es perverso".

En el PP molestó especialmente que Rivera citara a Miguel Ángel Blanco sin recordar que era popular. "Fue de muy mal gusto", según Génova. Hernando fue de nuevo un paso más allá: "Un poquito de pudor", exigió al líder de la formación naranja. "Me parece una impostura, raya en la desfachatez", insistió. Y lanzó un último aviso: "Ciudadanos no es el PP ni de centro-derecha, es el caballo de Troya de la izquierda que algunos quieren utilizar para destruir el centro-derecha. Espero que la gente no se pueda manipular".

En este contexto, un interlocutor de Rajoy lamentó el papel de los medios de comunicación con respecto a Ciudadanos. "No le sacáis lo malo", estalló a micrófono cerrado. "Parece que tienen bula", destacó un consejero autonómico. El lamento es muy extendido entre ministros y altos cargos del PP. Y Hernando, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, aprovechó para sacar a relucir sus "contradicciones" con respecto a su discurso en Cataluña y el 155 de la Constitución.

Para rematar, está la fuga de cargos al partido naranja. Los casos se repiten en buena parte de la geografía nacional, por ejemplo en Galicia, Andalucía, Extremadura o la Comunidad Valenciana. Fuentes de la dirección nacional minimizaron su impacto: "Los que se están yendo son aquellos que no cabían en nuestras candidaturas".