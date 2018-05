Génova suspende cautelarmente de militancia a Zaplana "Nadie es detenido por casualidad", afirma Maillo. El PP se mostró hundido. "¿Quién es Zaplana?", ironiza un destacado parlamentario.

Fernando Martínez-Maillo, coordinador general del PP. | PP Mariano Rajoy intentó mandar el mensaje de firmeza y rapidez en la lucha contra la corrupción. Antes incluso de que lo formalizara el Comité de Derechos y Garantías, Fernando Martínez-Maillo anunció la suspensión cautelar de Eduardo Zaplana, quien fuera presidente de la Comunidad Valenciana. Esto es, su expulsión del partido. Otro mazazo para el PP, en plena votación de los Presupuestos Generales del Estado. "No hay semana tranquila", constató un veterano diputado. "Estamos fatal", reconocieron a las claras desde el equipo de Isabel Bonig. La detención de Zaplana provocó la inmediata depresión del partido del que ya no es afiliado. Confirmada la noticia, en Génova llegaron a la conclusión de que había que actuar de inmediato, sin contemplaciones. En Valencia coincidieron, y se apresuraron a informar de que se le abría un expediente informativo y se emplazaba a su suspensión. "Saldrán del partido todos los cargos que sean detenidos", afirmaron. Tras hablar con Rajoy, el coordinador general confirmó la la decisión "drástica y difícil" en los pasillos del Congreso. "El PP está comprometido en la lucha contra la corrupción" y "nadie es detenido por casualidad", destacó el número tres del PP, que se alejó todo lo que pudo de Zaplana. Adujo que lleva 10 años alejado de la primera línea, que ya no ostentaba ningún cargo en la estructura nacional o regional de la formación. "Le veíamos en actos sociales", explicó un miembro de la dirección valenciana. "¿Quién es Zaplana?", ironizó un parlamentario del PP, para a renglón seguido añadir que "al final solo va a quedar Rajoy". Los cargos del partido consultados por este diario reconocieron que "así es imposible". Zaplana no es "un cualquiera". En la Cámara Baja, dirigió "con mano de hierro" el grupo parlamentario ya con Rajoy al frente del PP. Fue ministro de José María Aznar -"Una pena", deslizaron desde FAES- y el todopoderoso presidente de la Comunidad Valenciana. "Su influencia en el PP valenciano ha perdurado a lo largo de los años", apuntaron las fuentes populares. Y lo peor, según un miembro de la dirección nacional, es que "vendrá más". En Génova ya están a la espera de la sentencia del caso Gürtel, que podría saberse esta misma semana. "Eso de ser partícipe a título lucrativo parece que es un delito, pero ser condenado por algo que no conocía no puede merecer el mismo reproche que ser condenado por algo que sí conocía y en lo que había participado o encubierto", contestó recientemente Rajoy en una entrevista en Antena3, tratando de minimizar su impacto. "No hay semana tranquila, siempre ha algo que devuelve la corrupción a la primera plana", resumió un diputado, comprobando que la detención de Zaplana copaba todas las portadas. Con él, 3 de los 4 presidentes valencianos que tuvo el PP ya han sido investigados o condenados por presunta corrupción. "Una fiesta", ironizó un interlocutor directo del presidente. "Demoledor", se admitió en privado. Compartir

