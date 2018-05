El PP anunció que recurrirá su condena por responsabilidad civil en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, que "no comparte", porque "en ningún caso conocían los hechos". Pero la desazón de puertas para adentro fue enorme. "¿De verdad no vamos a pedir perdón a la gente?", se preguntó un líder regional tras leer el comunicado de Génova. "Hunde todavía más nuestra marca", añadió otro alto cargo de la formación. El exministro José Manuel García-Margallo no perdió la oportunidad: "Es una pésima noticia".

Apenas una hora antes de que se conociera, en una entrevista en Cope, Rajoy intentó restar importancia a lo que se le venía encima. "La corrupción hace mucho daño" pero "es evidente que el PP es mucho más que diez o quince casos aislados", afirmó. Ya después de la sentencia, un portavoz de Moncloa puso el acento en que "los hechos no afectan en modo alguno" al Gobierno y destacó también que "nadie de la dirección del PP, ni de la actual ni de las anteriores, conoció y amparó ninguna práctica ilegal".

"El PP en ningún caso conocía los hechos. La figura de partícipe a título lucrativo en el proceso penal es de carácter civil y no penal, y obliga al PP a restituir los efectos del delito de terceras personas, en esta causa, los exalcaldes de Pozuelo y Majadahonda", explicó el partido en su comunicado. "El partido en ningún caso ha estado imputado ni procesado", remató Fernando Martínez-Maillo en una breve declaración en el Congreso. También se pronunció en términos parecidos Rafael Hernando, que optó por atacar a Ciudadanos por sugerir el fin de la legislatura. "¿Sirve de algo pedir perdón? Yo creo que no, no ha existido financiación ilegal", respondió a los periodistas.

El caso de Ana Mato

La sentencia también afecta a Ana Mato, una histórica del partido, hoy alejada de la primera línea de la política. Mantiene su carnet de afiliada del PP y se le asignó un puesto bien remunerado en Bruselas, como "asistente local de la delegación española", cuando renunció a entrar en las listas electorales. De momento, el Comité de Derechos y Garantías no ha recibido la orden de actuar contra ella. El argumento es el mismo que utilizado para el partido: "Se ha beneficiado de un dinero ilícito sin saberlo" y es una condena "civil y no penal".

Pero, más allá de las consignas oficiales, el partido se mostró noqueado. Otra semana negra, una vez más. "El descrédito político es evidente", reconoció un presidente regional de la formación. En privado, la práctica totalidad de cargos consultados por este diario aseguraron que "esto afecta" y "duele" aunque "haya que explicar que hemos sido condenados a título lucrativo". "Lamentablemente esto no queda aquí. El calvario judicial va a continuar", avanzó un diputado popular.