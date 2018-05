El PSOE ya ha registrado la moción de censura en el Congreso

Un movimiento insólito. Antes de que comenzara la reunión de la Ejecutiva Federal y sin haber escuchado siquiera sus miembros la propuesta de su secretario general, Pedro Sánchez, la moción de censura ya se ha presentado en el registro del Congreso. Según confirman a Libertad Digital fuentes de Ferraz, el objetivo es que la moción ya estuviera presentada cuando Pedro Sánchez compareciera ante los medios de comunicación a las 12,30 horas de este viernes.

Una comparecencia que iba a ser en principio una declaración institucional sin preguntas pero, ante las quejas de los periodistas, se aceptarán dos preguntas en la 'mini- rueda de prensa' de Sánchez. Las mismas fuentes avanzan que habrá un Comité Federal el próximo lunes 17 a las 17:00 horas.

Una presentación que ha hecho la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, a las 10:30 horas de este viernes, media hora antes de la reunión de la Ejecutiva prevista para las 11:00 y tras la cual el secretario general hará una declaración institucional sin preguntas.

El argumento que dan fuentes de la dirección federal del PSOE es que a lo largo del jueves, el líder socialista habló con todos los miembros de la Ejecutiva y con todos los secretarios generales del PSOE y presidentes autonómicos antes de convocar la reunión de la CEF con carácter extraordinario. Por lo tanto, "ya se ha debatido", defienden en Ferraz.

Adelantarse a que Rajoy convoque elecciones

Pero el motivo del adelantamiento parece tener poco que ver con la clave interna. Según las fuentes socialistas consultadas por LD, el objetivo es adelantarse a Mariano Rajoy porque "en cuanto se presenta una moción de censura ya no se pueden convocar elecciones". Fuentes parlamentarias explican que no se podría convocar desde que se califique la moción, no desde que se presente, y eso lo debe hacer la Mesa del Congreso que se reúne el próximo martes.

Sin embargo, según otras fuentes, "hay debate" porque los servicios jurídicos de la cámara alertan sobre que "no sería posible convocar elecciones" y que "en el momento que presentas en el registro" se podría paralizar con un informe favorable de los letrados de la Cámara.