Mariano Rajoy mantiene su viaje a Kiev para disfrutar del partido del Real Madrid de este sábado y, salvo cambios de última hora, no tiene previsto comparecer ante los medios de comunicación. Pero su partido empieza a revolverse. Públicamente, Andrea Levy se desmarcó de la estrategia de Génova tras la sentencia del caso Gürtel y pidió perdón a los ciudadanos. "Con la humildad y la honestidad que conlleva el servicio público, creo que toca pedir disculpas", escribió en su cuenta personal de Facebook.

La brecha del presidente con una parte de su formación va todavía más allá. Por primera vez de forma clara, ha empezado a abrirse un debate sobre su liderazgo y futuro político. "Ahora el tema es la moción de censura y si Ciudadanos la apoya. Cada día tiene su afán", contestaron fuentes de la dirección nacional, no descartando que haya que tratar el tema a medio plazo. "Hablar ahora de candidaturas es un poco exagerado", añadió este interlocutor de Rajoy.

Hasta la fecha, el jefe del Gobierno siempre ha contestado que se siente "con fuerzas" y no ha descartado en absoluto volver a presentarse a las próximas elecciones. Presentada la moción de censura por parte del PSOE, ya no hay opción a un adelanto electoral. Sin congreso de por medio, Rajoy es "automáticamente candidato" a los comicios, según los estatutos del PP.

En Moncloa retaron a quienes están pidiendo un recambio al frente del PP que se pronuncien "con nombres y apellidos", no amparados en el off the record. José Manuel García Margallo, muy distanciado de Rajoy, pidió hacer "un alto en el camino y reflexionar". Y, sin llegar a poner en duda al presidente, Levy mostró su enfado con la estrategia de los suyos. "Toca asumir la culpa de que algo falló, que no estuvimos a la altura de esa responsabilidad, sin prejuicio de que recurramos una sentencia que no compartimos en parte", subrayó quien es miembro de la dirección nacional.

Mientras, Rafael Hernando y Pablo Casado se ciñeron al argumentario en sendas entrevistas. El primero defendió Rajoy y echó en cara al resto de partidos sus casos de corrupción. "Este tipo de casos puede pasar en cualquier empresa y cualquier familia, la corrupción no es cosa de partido sino de personas", dijo el vicesecretario de comunicación.

Tal y como avanzó este diario, la pesadumbre en la formación es total, y en privado hay líderes locales y regionales que exigen a Rajoy medidas "urgentes" para volver a tomar el control de la situación.