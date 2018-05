Rajoy resiste y atiza a Sánchez: "Cualquier día lo veremos pactando con Puigdemont"

Mariano Rajoy no dimite. Está indignado con Pedro Sánchez, al que acusó de intentar ser presidente a cualquier precio. Resistirá hasta el final y todos los partidos tendrán que retratarse en la votación de la moción de censura, en el Congreso de los Diputados. "Va en contra de la estabilidad de España", censuró. Prácticamente todo el Gobierno le acompañó durante su comparecencia, que no estaba prevista. Moncloa anunció que cancela su viaje a Kiev este sábado para ver el partido del Real Madrid.

El presidente no escondió su enorme enfado con Sánchez. La idea principal que quiso transmitir es que Sánchez es un peligro y hará lo que sea necesario para alcanzar la Moncloa. "Esta moción va en contra de la estabilidad de España. Basta con ver la Bolsa y la prima de riesgo", subrayó. "Quier ser presidente a cualquier precio y con quien sea y todo lo demás le da igual", añadió, y recordó sus opciones: o un pacto con Podemos y Ciudadanos o juntarse con Bildu y los independentistas catalanes.

"Sánchez lo sabe, pero le es igual", lamentó. Y entró a valorar la sentencia del caso Gürtel, motivo de la moción. "Será recurrida, no es firme y tiene un voto particular", dijo. Puso especial énfasis en destacar que "no se ha condenado a ningún miembro del Gobierno que se pretende censurar". En primera fila, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y gran parte del Consejo de Ministros. "Lo que establece la sentencia es una responsabilidad civil y no penal, el PP no conocía los hechos que se produjeron", razonó.

Por ello, el presidente concluyó que la moción de censura no se fundamenta. Y volvió a mostrar su irritación con Sánchez: "¿Dimitirá Sánchez cuando condenen al PSOE valenciano o cuando haya condena en el caso de los ERE?", se preguntó. "Vuelve a la carga y a las andadas", prosiguió, "cualquier día acabará pactando con Puigdemont".

Así las cosas, aseguró que su intención es que la legislatura dure cuatro años, como está establecido en la Constitución. Le preguntaron si se ve legitimado para seguir al frente del Gobierno después de que los jueces de la Audiencia dudaran de su credibilidad. "¿Quién reparte certificados de credibilidad en España?", se preguntó, y sacó pecho de cifras económicas y de victoria en las últimas elecciones.

"¿Pedir perdón? Lo he hecho hasta la saciedad", contestó en otro momento, y enfatizó que a Sánchez le da igual que se disculpe. "Le trae sin cuidado, el objetivo es otro, ser presidente a cualquier precio", insistió.