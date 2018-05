Sánchez negocia al límite, Iglesias sugiere otra moción y se disparan los nervios en el PP

En el Partido Popular contienen la respiración. Los nervios fueron a más con el paso de las horas, e incluso se llegó a especular con una posible dimisión de Mariano Rajoy in extremis. El presidente reaparece este miércoles para participar en la sesión de control al Gobierno y la oposición tratará de ponerle contra las cuerdas por la corrupción en vísperas de la moción de censura. En una nueva vuelta de tuerca, Pedro Sánchez ofreció a PNV, PdeCAT, ERC y Podemos pactar la fecha de las elecciones. Pablo Iglesias entró en la discusión ofreciendo otra moción para echar sí o sí al líder popular de la Moncloa.

El PNV está en el epicentro, una vez más. Aitor Esteban mantuvo la incógnita y aseguró que el PSOE debe aclarar varias "incógnitas". Según el Gobierno, los nacionalistas vascos no quieren ir de la mano de Sánchez, pero el "sí" de las formaciones catalanas podría ponerles en un brete. Rajoy dio orden a los suyos de no criticar al PNV bajo ningún concepto para que sigan apostando por la "estabilidad". Y, en este sentido, Soraya Sáenz de Santamaría avisó de las consecuencias económicas negativas de la moción, con la Bolsa viviendo un auténtico martes negro.

"Colocar a España, que está a la cabeza del crecimiento y de la creación de empleo y que es un país fuerte al que miran los europeos, en una debilidad porque, simplemente, el señor Sánchez no haya pensado bien las cosas, me parece que no es el mejor aval si pretende ser alguna vez presidente", afirmó la vicepresidenta desde Teruel. En paralelo, fuentes del Gobierno insistieron en que Rajoy "no" se irá y su intención es agotar la legislatura.

Los rumores se dispararon en el Congreso. "En alerta hasta el final", reconocieron fuentes de la dirección nacional. "El PNV juega al poli bueno y al poli malo y decidirá al final según le convenga ", añadieron. Un histórico del PP aseguró que, al final, no se atreverán a romper con el Ejecutivo. Le corrigió otro parlamentario popular: "Lo veo negro como una hormiga, aunque a veces cambia a gris". "La moción no tiene ni pies ni cabeza", se quejó Rafael Hernando, el portavoz del Grupo Popular. María Dolores de Cospedal, tras pasar el trance de la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular, afirmó: "Confío en que haya responsabilidad en España y que no salga".

Sánchez toma las riendas y negocia

Sánchez, por su parte, echó el resto en su intento de alcanzar la Moncloa. "Hablemos, tendamos puentes para estabilizar la vida política en nuestro país", proclamó en la reunión de su grupo parlamentario en el Congreso, tras pedir "consensuar entre todos los fecha de las elecciones". Y eso fue exactamente el objeto de las conversaciones que se produjeron en la ronda de contactos iniciada el lunes por la noche por el líder del PSOE.

Por orden, Sánchez despachó con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar; la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal; el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. No se cerró una fecha concreta para los comicios, según las fuentes consultadas. "Se ha mostrado disposición a pactar la fecha a cambio de un voto favorable a esta moción de censura", explicaron en el PSOE.

Un ofrecimiento que Sánchez no hizo al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien ni siquiera llamó personalmente. En su lugar fue el secretario de Organización, José Luis Ábalos, quien se reunió con José Manuel Villegas sin aportarle "ninguna novedad", según desveló este último en los pasillos del Congreso.

Podemos intenta presionar al PNV

Podemos también movió ficha. Pablo Iglesias anunció que está dispuesto a presentar otra moción de censura el viernes si la de Sánchez fracasaba. Una moción "instrumental" para convocar elecciones inmediatas, según dijo. Después, fuentes del partido morado explicaron que esta maniobra tendría un fin enrevesado: presionar al PNV para que pase de la abstención a un sí en la moción del líder socialista.

El planteamiento que pone sobre la mesa Podemos es que a los nacionalistas vascos "no les convienen unas elecciones inmediatas". Y con su amenaza de moción estarían dando "un empujón al PNV". "Si fracasa la del PSOE llegaría una de Podemos con la que habría elecciones inmediatas, por lo que elegir la moción socialista sería elegir el mal menor para ellos", adujeron las fuentes consultadas.

Cs estudiará el plan de Podemos

Ciudadanos, por último, reiteró la necesidad de elecciones anticipadas. Un mensaje que remarcó este martes su portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, y, como plan B, que Sánchez retire su moción de censura para dar paso a otra de carácter "instrumental". Sería, en palabras del propio Girauta, "una solución límite" ante un Gobierno que "no se da cuenta de que la legislatura está muerta".

Albert Rivera ya dio el lunes por finiquitado su acuerdo de investidura con el PP y la entente que ha permitido el sí de los treinta y dos diputados naranjas a los Presupuestos de este año y del anterior. Una prueba de su cambio de actitud es la sustitución repentina de las preguntas que iba a formular su grupo este miércoles en la sesión de control . Todas versarán sobre cuándo piensa Rajoy convocar elecciones después de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. Una manera de escenificar que a la legislatura no le queda recorrido.

Antes de que Iglesias sugiriera una segunda moción, en la cúpula naranja no descartaban sumar fuerzas con la formación morada siempre que se tratase de una moción con el único objetivo de adelantar las generales. Una vez conocido el anuncio, Villegas se limitó a contestar que negociarán preferentemente con el PSOE de confirmarse el viernes la derrota de su líder.