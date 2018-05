Alarma en el PP, que ve más cerca perder el poder

Preocupación, rabia, sensación de que el Gobierno se les escapa. De que les quedan horas en el poder. Cargos del PP consultados por este diario observaron a Pedro Sánchez "muy seguro", como si ya lo tuviera todo atado. "Le da igual con quien y a costa de qué", estalló un ministro. Mariano Rajoy todavía no había recibido a media mañana la notificación final del PNV. "La incertidumbre hace daño", reconocieron.

Para el PP, el presidente mantuvo el tipo y dejó en evidencia que Sánchez no tiene más programa que echarle de la Moncloa a cualquier precio. Pero la sensación es que es el final. El presidente se negó a dimitir, por lo que en principio esperará al veredicto de la votación de la moción de censura, que está prevista este viernes a partir de las 14:00h.

En un movimiento de última hora, Alfonso Alonso trasladó a Íñigo Urkullu que no apoyará más sus Presupuestos en caso de que sume sus votos al PSOE. Mientras, el equipo de Rajoy recordó que las cuentas públicas todavía no han pasado por el Senado. "Lo lógico es que el nuevo Gobierno presente sus propios propios presupuestos", se revolvieron al más alto nivel. Esto es, sopesan tumbar sus propios PGE.

Rajoy subió a la tribuna en cuanto tuvo oportunidad, tras la primera intervención de José Luis Ábalos, y pasó al ataque contra Pedro Sánchez. "A España no le conviene un presidente peligroso", le dijo. "¿Acaso son ustedes Teresa de Calcuta?", espetó cuando se refirió a la corrupción. En su opinión, no hay motivos para la moción de censura. España va bien, subrayó. Y, venido arriba, sentenció: "Sánchez sabe que en las urnas no ganará nunca".

En varias ocasiones, Rajoy restó importancia a la sentencia del caso Gürtel y recordó que la Justicia "no ha condenado a ningún miembro del Gobierno" ni tampoco "a ninguna persona que sea militante del PP". Son cosas del pasado, vino a decir, que en ningún caso justifica una moción. "No se puede venir al Congreso a mentir", se quejó.

A su juicio, el motivo real de la moción es que Sánchez quiere llegar al poder por la puerta de atrás, no a través de unas elecciones que perderá. "Sánchez percibió la moción como una epifanía y se precipitó sin pensarlo", trasladó a Ábalos. Después se lo dijo cara a cara al líder de la oposición. "Lo cómodo para usted es que yo dimitiera, pero yo cumplo con mi obligación y explico a los españoles su gran trampa", aseveró.

El jefe del Gobierno sacó a colación el "no es no" de su rival y aseguró que no ha ayudado en nada salvo en el caso del artículo 155 de la Constitución. Alertó de posibles concesiones en su intento de llegar a la Moncloa a cualquier precio. "Nada en esta vida es gratis, todo tiene un precio", dijo. Su momento más aplaudido por los suyos es cuando echó en cara al PSOE sus caso de corrupción. "¿Tiene algún procesado en sus filas?¿Le han abierto a alguno de sus militantes juicio oral? ¿Hay algún condenado en sus filas?", preguntó a Ábalos. También fue ovacionado cuando reprodujo los comentarios de destacados dirigentes del PSOE que rechazaban hace poco negociar con los independentistas.

Cuando Sánchez aseguró que asumirá como propios los Presupuestos del PP, Rajoy tiró de ironía y mirando a Pablo Iglesias dijo: "Se lo van a comer con patatas". Sin éxito, intentó que Sánchez le explicara su programa electoral.