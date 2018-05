Rajoy: "Sánchez sabe que en las urnas no ganará nunca"

Mariano Rajoy no tira la toalla. Subió a la tribuna en cuanto tuvo oportunidad y pasó al ataque contra el Partido Socialista. Acusó a José Luis Ábalos de mentir y le echó en cara sus casos de corrupción. "¿Acaso son ustedes Teresa de Calcuta?", espetó al primer partido de la oposición. En su opinión, no hay motivos para la moción de censura que podría precipitar su caída. España va bien, subrayó. Y, venido arriba, sentenció: "Sánchez sabe que en las urnas no ganará nunca".

El PP, en un estado de nerviosismo total, respaldó a su líder. "Ninguna certeza", apuntaron fuentes de la dirección nacional, sobre el PNV o el futuro político de Rajoy. En un movimiento de última hora, Alfonso Alonso trasladó a Íñigo Urkullu que no apoyará más sus Presupuestos en caso de que sume sus votos al PSOE. El presidente no se refirió en ningún momento a los nacionalistas vascos.

Durante su primera intervención, Rajoy restó importancia a la sentencia del caso Gürtel y recordó que la Justicia "no ha condenado a ningún miembro del Gobierno" ni tampoco "a ninguna persona que sea militante del PP". Son cosas del pasado, vino a decir. "No se puede venir al Congreso a mentir", se quejó. A su juicio, el motivo real de la moción es que Sánchez quiere llegar al poder por la puerta de atrás, no a través de unas elecciones que perderá. "Sánchez percibió la moción como una epifanía y se precipitó sin pensarlo", afirmó.

El jefe del Gobierno sacó a colación el "no es no" de su rival y aseguró que no ha ayudado en nada salvo en el caso del artículo 155 de la Constitución. Alertó de concesiones en su intento de llegar a la Moncloa a cualquier precio. "Nada en esta vida es gratis, todo tiene un precio", dijo. Su momento más aplaudido por los suyos es cuando echó en cara al PSOE sus caso de corrupción. "¿Tiene algún procesado en sus filas?¿Le han abierto a alguno de sus militantes juicio oral? ¿Hay algún condenado en sus filas?", preguntó a Ábalos. También fue ovacionado cuando reprodujo los comentarios de destacados dirigentes del PSOE que rechazaban hace poco negociar con los independentistas.

En los pasillos, Soraya Sáenz de Santamaría y Fernando Martínez-Maillo negaron que el presidente vaya a dimitir.