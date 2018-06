Primera advertencia del PDeCAT: el no a Mariano Rajoy no es un sí a Pedro Sánchez

Después de que la decisión de votar sí al candidato socialista Pedro Sánchez, los de Carles Puigdemont en Madrid, el PdeCAT empiezan a meterle prisas. La ahora coordinadora del grupo para Congreso y Senado, Marta Pascal ha dejado claro este viernes que el no a Mariano Rajoy no es un sí a Pedro Sánchez. La dirigente separatista volvía a reclamar una solución política y no en los tribunales para la situación en Cataluña y apremiaba a Sánchez a fijar "las primeras concrecciones" de sus promesas, por ahora, de diálogo con el nuevo presidente catalán Quim Torra.

Nada se sabe de lo que se haya podido hablar en las conversaciones que han mantenido en las últimas horas dirigentes socialistas y del PDeCAT pero en principio, los reclamos de la nueva CDC podrían ir dirigidos a poner fin inmediatamente al 155 en Cataluña, algo que sucederá este fin de semana tras la toma de posesión del nuevo Gobierno de Quim Torra y el fin de la intervención de las finanzas catalanas, que es lo que más obsesiona al seno del independentismo. Después podrían introducirse demandan en el asunto de educación y medios de comunicación.

A la espera de conocer qué le va a costar a Sánchez el voto de los de ERC y PDeCAT, el apoyo de éstos últimos ha tenido ya las primeras consecuencias negativas en el seno del partido. El expresidente fugado ahora en Berlín, Carles Puigdemont apostaba por la abstención para escenificar el aislamiento de la política nacional pero finalmente Marta Pascal optó por el sí- era su posición desde el principio- pese a las consecuencias a nivel interno que esto pueda suponer. Conseguir que las relaciones entre España y Cataluña sean de tu a tu, es el deseo inmediato de ERC después de que su grupo parlamentario, con sus 9 diputados, también haya contribuido a hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.