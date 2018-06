Ciudadanos vigilará los acuerdos de Sánchez con quienes quieren romper España

La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha asegurado este domingo que su partido estará vigilante ante los acuerdos que ha cerrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quienes pretenden romper España y ha añadido que su formación hará una oposición "firme y fuerte".

Rodríguez ha hecho estas manifestaciones a los periodistas durante su vista a la Feria del Libro de Madrid, en las que ha sido tajante al afirmar: "Malos socios se ha buscado el señor Sánchez si pretende defender la Constitución, un proyecto nacional y, sobre todo, una alternativa".

Preguntada por la posibilidad de acuerdos puntuales entre su partido y el PSOE en alguna materia, Rodríguez ha manifestado que los socialistas no se han sentado a negociar con Ciudadanos, ni cuando presentaron la moción de censura contra Mariano Rajoy ni durante su tramitación.

El PSOE, ha añadido, ha preferido otros socios "de dudosa calidad constitucional" que "pretenden vulnerar los derechos de gran parte de los ciudadanos apostando por una secesión, por un movimiento independentista", y se ha apoyado también en Bildu.

Ciudadanos, según Melisa Rodríguez, hará una oposición "fuerte y firme", va a seguir pidiendo elecciones y, sobre todo, va a estar "vigilante sobre esos acuerdos que se han cerrado con los partidos que pretenden romper nuestro país y que no creen en un país como el nuestro".

"Vigilantes ante esos acuerdos que no nos han contado, pero a los que seguro se han llegado. En política los acuerdos no son gratuitos y nos parece una irresponsabilidad que no se nos comunique cuáles han sido esos apoyos", ha enfatizado la diputada.

Rodríguez ha señalado que Sánchez no tendrá fácil gobernar con 85 diputados, como tampoco lo tuvo el PP, que contaba con más parlamentarios, y ha asegurado que al final "todo se concentra en un proyecto personalista que tenía como único objetivo desbancar a Rajoy".

Ha reconocido que el ya expresidente del Gobierno era "digno de ser censurado", pero "todo no vale y no todos los compañeros de camino son buenos cuando se pretende defender un proyecto nacional".

También ha respondido a las declaraciones del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha calificado de "desleal" a Ciudadanos, y le ha recordado que hace tan solo una semana los populares ponían como ejemplo de lealtad al PNV y al PSOE.

"Ahora el PP seguirá en su línea", ha añadido Rodríguez, quien ha instado al partido de Rajoy a que se preocupe más de "por qué se ha censurado a un Gobierno y a un presidente" y de "intentar mostrar una alternativa".

Que se centre en eso y no en "meterse" con el único partido que ha votado en contra de la moción de censura, ha concluido la diputada, no sin antes reiterar la petición de su partido de que se convoquen elecciones, porque no es solo una demanda de Ciudadanos, sino que la mayoría de la ciudadanía cree que "tiene que ser ella la que decida cuál va ser el Gobierno de España".