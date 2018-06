Rajoy anuncia su punto final: "Es lo mejor para mí, para el PP y para España"

"Punto y final". Mariano Rajoy se retira, dimite. Todavía hay en el PP quien no llega a creérselo. Han sido muchas emociones en muy poco tiempo. Todo ha ido muy deprisa, sin posibilidad de digerirlo. La moción de censura, la traumática salida de Moncloa. "Es lo mejor para el partido, para mí y para España. Lo demás no importa nada", anunció a los suyos, que primero le ovacionaron y después no pudieron contener la emoción. El próximo lunes se celebrará la Junta Directiva Nacional, en la que se elegirá la fecha del congreso extraordinario, que podría llegar en julio.

Fin de ciclo, esta vez sí. Cuatro días después de perder el Gobierno, y tras constatar que una parte importante de la formación exigía cambios y renovación, Rajoy anunció que se marcha. "Ha llegado el momento de poner el punto y final a esta historia. El PP debe seguir avanzando bajo el liderazgo de otra persona", afirmó. Los suyos le aplaudieron, se emocionó. Al hombre de piel de rinoceronte se le entre cortaba la voz. A partir de ahora, estará "a la orden de quien decidáis, con la lealtad que mis 40 años y mi conciencia exige". Un último dardo a José María Aznar, desleal como pocos a ojos de su equipo más próximo de colaboradores.

Rajoy se emocionó, y también los asistentes al Comité Ejecutivo. No hubo hueco para la autocrítica. Tras su discurso de despedida, todos quisieron tomar la palabras para ensalzar al líder saliente, ya con las cámaras apagadas. También quienes ahora se sitúan en los puestos de salida para sucederle. Con la voz entrecortada, Alberto Núñez Feijóo le dio las gracias. "Me quedo con el político que se va invicto sin perder las elecciones", afirmó ya a su salida de Génova13, sin aclarar nada sobre su futuro político. También se dirigieron a él, en términos muy elogiosos, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.

Según fuentes de su entorno, Rajoy mantendrá ahora la neutralidad. No señalará a nadie, como sí hizo Aznar. En el congreso tendrán voz los compromisarios y también los afiliados, como se acordó en el último cónclave.

