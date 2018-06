Rajoy anuncia su punto final: "Es lo mejor para mí, para el PP y para España"

Punto y final. Mariano Rajoy deja la presidencia de su partido. "Es lo mejor para mí, para el PP y para España". No señala a nadie, no nombra a nadie para que sea su sucesor el encargado de pilotar la nueva etapa. Se celebrará en fechas próximas una junta directiva nacional y un congreso extraordinario. Todos miraron instintivamente a Alberto Núñez Feijóo. Rajoy, emocionado, aseguró que no se imagina su vida fuera del PP. No aclaró si renunciará a su escaño.

"No me imagino mi vida fuera del PP, lo he dado todo desde hace muchos años", destacó, quien ha prometido que no dejará el carné que le ha acompañado siempre. "Y allí donde me encuentre seguiré con vosotros en la senda que el PP transite".

"He cumplido con mi deber", destacó Rajoy. Los suyos le ovacionaron, algunos se echaron a llorar. Cuando se anunció que su intervención sería en abierto, las especulaciones arreciaron. Y algunos barones empezaron a avisar: "Esto es que se va".

Durante su histórica intervención, consideró que se ha sentado "un precedente grave" con la victoria de Pedro Sánchez y se reivindicó una y otra vez. "Ahora tenemos que defender esa gestión ante la tarea de demolición que se nos ha anunciado. Sabemos gobernar y sabemos hacer oposición", dijo.

Tras el discurso de Rajoy, toma la palabra María Dolores de Cospedal. También hablan Juan Vicente Herrera y Soraya Sáenz de Santamaría. Se están viviendo momentos de gran emoción.

