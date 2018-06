Mariano Rajoy empezó a perder protagonismo dentro del PP. Metido en su nuevo papel, protegido por su equipo para evitar en todo momento a los periodistas, se limitó a reclamar juego limpio en el proceso que ahora se abre. "No voy a señalar a nadie con el dedo", se reafirmó. Y, en paralelo, los posibles candidatos fueron acaparando más y más atención, tanto mediática como de los propios dirigentes del partido. Dos en especial. Alberto Núñez Feijóo y Soraya Sáenz de Santamaría rivalizaron en corrillos y dejaron claro que no se apean de la carrera sucesoria. María Dolores de Cospedal prefirió quedarse en la penumbra, pero sigue sin descartarse. José Ramón Bauzá, el "friki" para Génova, dejó entrever sus intenciones.

Los aspirantes podrán formalizar sus candidaturas desde el 18 hasta el 20 de junio, según acordó la Junta Directiva Nacional. Aunque ya pueden anunciar su decisión, según precisaron fuentes de la dirección nacional. El congreso extraordinario se celebrará los días 21 y 22 de julio y el veterano Luis de Grandes, sin padrinos, se encargará de dirigir el Comité Organizador. Con 100 avales, cualquier militante podrá presentarse y las urnas se colocarán en las sedes de toda España el 5 de julio.

Con estas bases, se acentuaron los movimientos internos. Y fue muy llamativo comprobar cómo Feijóo y Santamaría monopolizaron gran parte del protagonismo antes y después de la intervención de Rajoy ante el máximo órgano del congreso. Prestos, varios cargos del PP fueron a saludarles, a trasladarles palabras de ánimo, de cariño. Los dos atendieron a los medios de comunicación con una sonrisa. El líder gallego abogó por "sumar" y "aunar" y dio a entender que no dirá nada hasta después del 18 junio. "Esta es la semana de la militancia, que los militantes hablen", esquivó las preguntas sobre su futuro.

"Es un momento de una gran responsabilidad no sólo para nuestro partido, sino también para el resto de la sociedad española", destacó Santamaría, escoltada por Fátima Báñez, una de sus principales alidadas. Públicamente no quiso desvelar sus planes, pero sus afines glosaron sus virtudes como posible líder del partido. "Su capacidad de trabajo, que es diputada, mujer", explicaron en charlas informales. Llegaron a sugerir que podría tomar una decisión "en cuestión de horas".

A los posibles candidatos, Rajoy pidió una competición "sana", que sean "constructivos". En otras palabras, que no se produzca la cruenta batalla que muchos temen en el partido, con Santamaría y Cospedal como protagonistas. "Un debate de altura", solicitó, sin señalar a nadie ni hacer suyo el deseo de una parte de los barones de que exista una única candidatura. "No podría hacer distingos entre unos y otros porque en todos he encontrado una lealtad inquebrantable más allá de lo que podía esperar", afirmó. "Ni sucesores ni delfines", insistió, marcando todas las distancias con José María Aznar.