El objetivo es que el PP esté listo para dar la batalla en septiembre, al inicio del curso político. El congreso extraordinario de la formación se celebrará los días 20 y 21 de julio, y desde ya se pueden presentar los candidatos. "Empieza una nueva página en la historia de nuestro partido", proclamó Mariano Rajoy en la Junta Directiva Nacional. "Sin los militantes, yo no habría sido ni concejal ni ministro ni presidente del Gobierno", afirmó, y dijo que ahora ellos tienen todo el poder.

El presidente, que fue recibido y despedido con aplausos por el medio millar de cargos convocados, no señaló a nadie. Aseguró desconocer si serán uno o varios los candidatos. "No tengo ni sucesores ni delfines", destacó. En otras palabras, a diferencia de José María Aznar, no señalará a nadie "con el dedo". Y pidió "altura" en el debate, que no haya luchas internas de aquí al cónclave.

Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Núñez Feijóo y María Dolores de Cospedal le escucharon atentamente. Ninguno de los tres se descartó. Lo están "meditando", según sus equipos más próximos.