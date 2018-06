La Fiscalía de Nueva York denuncia a la Fundación Trump por su "conducta ilegal persistente"

La Fiscalía de Nueva York ha demandado este jueves a la Fundación Trump por su presunta "conducta ilegal persistente" durante más de una década en la que habría actuado a favor de los intereses del presidente estadounidense, en lugar del interés general, como exige dicha figura jurídica.

La fiscal general de Nueva York, Barbara D. Underwood, ha informado en un comunicado de que ha denunciado a la Fundación, así como a sus directivos: Donald Trump y sus hijos Ivanka, Eric y Donald Junior por "un patrón de conducta ilegal persistente durante más de una década".

"La Fundación era poco más que un libro de cuentas para los pagos realizados por Trump o sus negocios a organizaciones sin ánimo de lucro, independientemente de su propósito o legalidad", ha explicado Underwood, subrayando que "no es así como deben funcionar las fundaciones".

Underwood ha acusado a los Trump de usar la Fundación para "hacer transacciones internas para beneficiar los intereses personales de Trump y sus negocios", llevar a cabo una "coordinación política ilegal con la campaña presidencial de Trump" y, en general, realizar "violaciones de las obligaciones legales básicas para las fundaciones sin ánimo de lucro".

El Ministerio Público neoyorquino ha indicado que ha iniciado ya los trámites para disolver la Fundación y conseguir una indemnización de 2,8 millones de dólares, así como "sanciones adicionales" que no ha precisado. También persigue inhabilitar a Trump y sus hijos para gestionar cualquier organización sin ánimo de lucro en Nueva York para los diez años y un año, respectivamente. Además, Underwwod ha identificado "posibles violaciones de la ley federal" que ha notificado a las agencias federales para que inicien sus propias pesquisas.

Trump ha acusado en Twitter a "los viles demócratas de Nueva York" de "hacer todo lo posible" para atacar una fundación que "dio para caridad mucho más dinero del que obtuvo".

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!...