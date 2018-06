Guerra en el PP: Feijóo renuncia, Casado despunta y todos miran a Cospedal y Santamaría

Habrá guerra en el PP por la sucesión de Mariano Rajoy. La renuncia de Alberto Núñez Feijóo deja a Pablo Casado con opciones reales de vencer, pero todos en el partido miran ahora a María Dolores de Cospedal y a Soraya Sáenz de Santamaría. Enemigas acérrimas, anunciarán en las próximas horas sus intenciones. Y en Génova auguraron que la todavía secretaria general dará el paso para evitar que su histórica rival logre la presidencia del PP. Ni rastro de esa lista única que muchos reclamaban. "Esto puede acabar con el partido roto", auguró un líder provincial.

El plazo para presentar candidaturas expira el próximo miércoles a las 12:00h. Hasta entonces, cualquier afiliado con 100 avales podrá presentarse. El anuncio de Casado este lunes por la mañana agitó al partido y descolocó a sus posibles rivales. "La tercera vía", proclamaron sus próximos. "El tapado" que genera simpatías en las bases y un respaldo importante en el aparato, según Génova. Quien logró ganarse el apoyo de Rajoy pese a no romper nunca ni con José María Aznar, que le señaló públicamente como futuro líder del PP, ni con Esperanza Aguirre.

"Yo sí quiero presidir el PP, hay que salir a conquistar el futuro, no podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para saber quién quiere liderar un partido", destacó a las puertas de Génova13, respondiendo las preguntas de los periodistas, otra de sus señas de identidad. Recordó las veces que ha dado la cara por la formación, en los momentos más difíciles. "Si hace un discurso regenerador, de cambio generacional, puede ganar", subrayó un líder autonómico.

Casado tiene un problema, reconocieron en el PP, y es básicamente "el lío" de sus estudios. Solo unas horas después de informar de sus planes, se conoció que la juez que investiga su máster pidió certificar su condición de diputado. "O tiene este tema atado o se hunde él y, lo peor, nos hunde a todos nosotros", alertó otro barón del partido, en conversación informal con este diario. Él insistió en que todo lo hizo correctamente, y algunos vieron de nuevo fuego amigo para desestabilizarle.

Con el joven diputado -37 años- en todas las portadas, poco después de las tres llegó la convocatoria por parte del PP de Galicia de que Feijóo rompía su silencio. Y también una filtración que rápidamente llegó a todas las partes. Antes del paso atrás del líder gallego, TVE y Antena3 aseguraron que Cospedal comunicará este martes a las 11:00h su intención de liderar el PP. "Eso es que ya ha hablado con Feijóo y sabe que no se presenta", especularon entonces fuentes de la dirección nacional.

Una parte del PP no lo quiso ver. "Feijóo es el pegamento, si él se presenta todavía hay opciones de unificar", afirmó un destacado dirigente del partido poco antes de las 20:00h. "Sería el clavija del abanico". La escenificación del líder gallego hizo creer a algunos que se iba a presentar. "Es su momento, no tendrá otro". Fue una ensoñación. "Yo sin haber completado mi compromiso no puedo fallar a los gallegos porque sería también fallarme a mí mismo", dijo, muy emocionado. Al borde del llanto. Fin del debate, se queda en su tierra.

Muchos en el partido enmudecieron. Le consideraban el sucesor natural de Rajoy, el mirlo blanco a pesar de los rumores sobre "un dossier" contra él guardado en un cajón, con más sobre Marcial Dorado, "por si acaso". "Ser presidente de Galicia es la mayor de mis ambiciones políticas", zanjó Feijóo, que fue ovacionado por los suyos.

A partir de ahora, todo es posible, según la impresión mayoritaria del PP. A la espera de que Cospedal y Santamaría se pronuncien, el Comité Organizador del Congreso sólo registró la candidatura del afiliado valenciano José Luis Bayo, que acudió a las sede nacional con poco más de 100 avales. Casado presentará a su equipo este martes y el miércoles formalizará sus planes. En esRadio, José Manuel García-Margallo confirmó que dará el paso a pesar de las zancadillas de "las estructuras locales". "¿Y Ana Pastor por qué no?", se preguntó un barón, noqueado ante la posibilidad de que todo estalle por los aires.