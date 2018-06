Margallo: "Los aparatos provinciales del PP están aconsejando no avalar a nadie"

En una entrevista telefónica en Es la Mañana de Federico, el exministro García-Margallo ha sido claro y contundente sobre sus intenciones de cara al próximo congreso del PP: "Estoy haciendo todo lo posible por unir los avales necesarios para presentar mi candidatura, mi intención es presentarme", ha asegurado.

Preguntado al respecto, García Margallo ha asegurado que "lo normal es que tenga los avales" para presentarse, pero ha advertido que por el momento sólo cuenta con "una coalición de voluntarios un tanto desordenada" y ha denunciado que "los aparatos provinciales del partido están aconsejando no avalar a nadie", algo de lo que ha asegurado que la culpable "no es Cospedal".

El exministro ha augurado un congreso muy abierto: "Me da la impresión de que en este congreso no vamos a seguir la norma de que cada feligrés siga a su obispo" y ha recordado ocasiones anteriores en las que pasó algo similiar, "como el Congreso de Palma de UCD, en el que no controlaban a los militantes o el del PSOE en el que se eligió Zapatero, en el que las delegaciones llegaron sin voto decidido y nadie sabía lo que había que hacer".

Sobre su enfrentamiento con Sáenz de Santamaría, a la que está criticando con mucha dureza, García-Margallo ha asegurado que no se trata de un enfrentamiento "entre dos personas", sino que "las soluciones políticas que Soraya Sáenz de Santamaría ha aplicado a los grandes problemas no eran los mejores", especialmente en lo que ha calificado como "el principal problema que tenemos" que es Cataluña, donde "en este momento la situación es mucho peor que antes del 155 e infinitamente peor que en 2011 cuando llegamos al Gobierno".

Margallo ha criticado que debe que no se hubiese tenido "presencia en todos los medios" para equilibrar la presencia y los argumentos de los separatistas y también ha criticado que "se dudó mucho y se tardó mucho en tener una acción exterior" para contrarrestar la de Diplocat.

"Cataluña se ha llevado francamente mal", ha concluido con contundencia, "Sáenz de Santamaría pensaba que esto se resolvía con una acción administrativa y cualquiera que sepa de historia sabe que no es así", ha dicho para acabar señalando que "el 155 se aplicó tarde y mal".

Un programa de Gobierno

Tras destacar los graves problemas cometidos por el Gobierno del PP bajo la batuta de Soraya Sáenz de Santamaría en todo lo que tiene que ver con Cataluña, García Margallo ha planteado en unos pocos minutos algunos de los aspectos clave que cree que se deben abordar en España.

Según ha destacado, "está sin resolver" el problema de las pensiones, porque el gobierno actual ha "dejado en el aire el sistema de revalorización de las pensiones" ya que el PSOE no lo ha derogado todavía.

En este sentido, Margallo destaca que "en 2016 las pensiones tendrán una pérdida de poder adquisitivo de 30 puntos" y "pagar las pensiones es tan sagrado como pagar los intereses de la deuda", advertía el exministro.

Para abordar estos problemas, Margallo considera que es necesario una renovación total de la mentalidad del Gobierno" y, ha lamentado el exministro en Es la Mañana que "la mentalidad fundamental de la vicepresidenta del Gobierno ha sido ir dando patadas al balón". También cree Margallo que Soraya Sáenz de Santamaría carece de "un proyecto de país y de convivencia a largo plazo", algo necesario "para liderar" la "regeneración nacional" que, en su opinión, hace falta, ya que todo ha cambiado, "hay que modernizar las estructuras nacionales, no podemos mantener las duplicidades que tenemos y estar todos los días en los tribunales".

En cuanto al sistema laboral, considera que "hay que girarlo hacia la productividad, que es la única forma de conseguir que haya salarios dignos". Además, añade que "en la época de Airbnb y de Uber, no podemos funcionar en el marco laboral como cuando teníamos los altos hornos"

También ha tenido tiempo de cargar contra Cristóbal Montoro, brazo ejecutor de Soraya Sáenz de Santamaría. Así lo ha destacado el exministro quien ha señalado que "a nadie se le escapa que Montoro ha sido el hombre de confianza de Soraya"

Ataque al régimen del 78

Federico Jiménez Losantos ha preguntado a García Margallo por la intención de Sánchez de desacreditar el régimen del 78 sacando a Franco del Valle de los Caídos. El exministro ha recordado que "el 78 fue un pacto que se visualizó en el saludo entre Suárez y Dolores Ibárruri. Una relectura de la historia sólo serviría para entorpecer la convivencia y esto va a ser la tónica del Gobierno de Sánchez".

Según ha pronosticado, vamos a "ver operaciones de márketing como esta del franquismo. Ahora hemos tenido el gesto de la inmigración y ahora van a continuar así durante dos años, porque no le quepa la menor duda de que van a agotar la legislatura" e intentará llegar "en condiciones de ganar las elecciones y consolidarse". Sin embargo, "lo que más me preocupa es la división en los partidos de centro y centro derecha".

Por último, ha cerrado con una reflexión: "mientras en todo el mundo lo que se ha hundido es la socialdemocracia, sería un fracaso que nosotros, por no hacernos concesiones los unos a los otros permitamos que" Sánchez haya tumbado a un gobierno legítimo con ayuda de separatistas, comunistas y proetarras.

Para Margallo, "esto ha sido una torpeza nuestra, no un éxito del contrario".