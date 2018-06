Casado anuncia su candidatura para representar a "la España de los balcones"

Terremoto en el PP. Pablo Casado dio el paso y anunció su candidatura a presidir la formación. Y tiene opciones serias, según barones y altos cargos consultados por este diario. "¿No queríais democracia interna? Pues vais a tener más candidatos que afiliados", ironizó un barón autonómico, que abogó prácticamente hasta el final por una única lista. José Ramón García Hernández se postuló el sábado y José Manuel García-Margallo confirmó este lunes en esRadio que va a por todas.

La interpretación de la dirección nacional es que la indecisión de Alberto Núñez Feijóo ha provocado esta situación. "Si él ya hubiera dicho que se presenta, no habría otros candidatos, a excepción de Soraya si acaso", sugirieron al más alto nivel. Y llegó la tercera vía. "He decidido presentarme al congreso nacional", anunció Casado en las redes sociales. "Yo sí quiero presidir el PP, hay que salir a conquistar el futuro, no podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para saber quién quiere liderar un partido que es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático español", proclamó poco después en una declaración a las puertas de Génova13. En su equipo, que desvelará este martes, está el diputado murciano Teodoro García y cuenta con el apoyo de varios vicesecretarios generales.

En el PP creen que Casado tiene margen para ganar. Arrasó en Ávila en las últimas elecciones generales -su fotografía colgaba junto a la de Mariano Rajoy en los carteles electorales- y ha dado la cara por el partido en momentos muy complicados en calidad de vicesecretario de comunicación. "Mucho apoyo en las bases y también en el aparato", según las fuentes consultadas. "Si hace un discurso regenerador, de cambio de cambio generacional, puede ganar", en palabras de un barón autonómico próximo a Soraya Sáenz de Santamaría.

Su relación con Aznar y Aguirre

Casado siempre ha intentado integrarse en el PP de Rajoy sin romper por completo con José María Aznar, que le señaló públicamente como posible sucesor hace ya unos años precisamente en Ávila, y Esperanza Aguirre. "Son su espada de Damocles", se revolvió un líder popular especialmente crítico con el expresidente. Otros apuntaron a su lío con sus estudios. "Espero que lo tenga todo bien atado, porque puede hundirse él y hundirnos a todos", subrayó otro responsable territorial.

Ante los periodistas, Casado enarboló la bandera de la renovación, pero también de los principios y valores. "Creo que hay que ir a por el futuro, no esperarlo", destacó. "El proyecto que quiero presentar no es personal, es de todos", destacó. Y se definió como "una persona capaz de unir", de los afiliados. "Tengo experiencia y creo, sobre todo, que tengo más futuro que pasado", sentenció. "La política no es un maratón, sino una carrera de relevos".

El diputado por Ávila se vinculó con lo que ha llamado "la España de los balcones, la que sacó las banderas" ante el pulso separatista. No se ha cansado de hacer referencia a esa España en los últimos meses. "Puede ganar", insistieron desde la cúpula nacional.

Ante su anuncio, Génova emitió un comunicado dejando claro su neutralidad. La comisión organizadora velará por "la transparencia de todo el proceso y la igualdad de condiciones para todos los candidatos". El plazo para presentar candidaturas expira el próximo miércoles. La formación espera ahora que Feijóo y Santamaría anuncien sus intenciones.

¿Quién es Pablo Casado?

Pablo Casado nació en Palencia el 1 de febrero de 1981. Abogado de profesión, presidió Nuevas Generaciones entre 2005 y 2013. Candidato en la lista del PP para las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2007, resultó elegido diputado y desempeñó las funciones de portavoz de la comisión de Justicia y Administraciones Públicas y portavoz adjunto de la comisión de Presupuestos y Hacienda.

En las generales de 2011, fue el candidato de la lista del PP en Ávila. Elegido diputado, renovó su escaño en los comicios de 2015 y 2016. En junio de 2015, Rajoy le nombró vicesecretario general de comunicación del PP.

En junio de 2009 contrajo matriomnio con Isabel Torres, con quien ha tenido dos hijos.