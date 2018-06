Pablo Casado ha anunciado en Twitter que se presentará para intentar alcanzar la presidencia del PP en el Congreso que el partido celebrará el próximo mes de julio.

"He decidido presentarme al Congreso Nacional del Partido Popular", ha asegurado Casado, que ha anunciado un mensaje en Twitter en el que usa la etiqueta "Ilusión por el futuro", que podría ser el lema de su campaña.

He decidido presentarme al Congreso Nacional del @PPopular. Atenderé a los medios de comunicación a las 11:30h en la entrada de la sede nacional. #IlusiónPorElFuturo — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 18 de junio de 2018

"Yo sí quiero presidir el PP"

Casado ha comparecido ante los medios frente a la sede del PP en la calle Génova y ha explicado que esperó la pasada semana para presentar su candidatura "por si había algún proyecto que me representara" y al no surgir ninguno se ha lanzado él: "Yo sí quiero presidir el PP, creo que hay que ir a por el futuro, no esperarlo", ha dicho.

El popular ha adelantado que mañana martes presentará a su equipo de la candidatura porque "el proyecto que quiero presentar no es personal, es de todos", dice, presentándose como "una persona capaz de unir".

El hasta ahora vicesecretario general del PP se ha presentado como el candidato de los afiliados y los militantes. (...)" y ha presumido de "tener una experiencia y creo, sobre todo, que tengo más futuro que pasado".

Casado también ha querido vincularse a lo que ha llamado "la España de los balcones, la que sacó las banderas" ante la amenaza del separatismo catalán.

¿Quién es Pablo Casado?

Pablo Casado nació en Palencia el 1 de febrero de 1981. Abogado de profesión, presidió Nuevas Generaciones entre 2005 y 2013. Candidato en la lista del PP para las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2007, resultó elegido diputado y desempeñó las funciones de portavoz de la comisión de Justicia y Administraciones Públicas y portavoz adjunto de la comisión de Presupuestos y Hacienda.

En las generales de 2011, fue el candidato de la lista del PP en Ávila. Elegido diputado, renovó su escaño en los comicios de 2015 y 2016. En junio de 2015, Rajoy le nombró vicesecretario general de comunicación del PP.

En junio de 2009 contrajo matriomnio con Isabel Torres, con quien ha tenido dos hijos.