Una madre por gestación subrogada abochorna en directo a Irene Montero

La cadena Cuatro invitó en la noche del pasado domingo a Irene Montero a pasar un ratito en el chester de Risto Mejide. La entrevista comenzó muy cortesana, hablando de la infancia de la portavoza parlamentaria de Podemos y con la participación de uno de sus primos, para dar un contenido aún más familiar al programa. Por supuesto, ni una palabra sobre Villa Tinaja, para no agriar la conversación.

Hubo, sin embargo, un amago de entrar en el terreno de las grandes inversiones inmobiliarias, cuando Mejide preguntó a su invitada sobre las contradicciones de los políticos y le pidió, expresamente, que dijera una cosa en el discurso público de Montero que contradice lo que hace en su vida privada. Se la dejó botando, pero la única discrepancia moral que aqueja a la pareja de Pablo Iglesias no es el extraordinario tren de vida que ambos se han procurado a costa de la política sino que a veces se ríe de chistes machistas, algo mucho más grave para una podemita tan concienciada.

Pero todo se torció cuando apareció una invitada inesperada del programa a hablar de lo suyo. Se trata de Sonia Ruano, madre por gestación subrogada, que relató su experiencia y pidió explicaciones a Irene Montero por su oposición a ese modelo familiar.

Irene Montero ya había mostrado su oposición a este tipo de maternidad, asegurando que "no es bueno someter el útero de las mujeres a la lógica del mercado", lo que llevaría a la creación de "granjas de mujeres". Este es el intercambio que sucedió a continuación:

Risto Mejide: Pero Irene, en este caso que Sonia contaba tú que harías, ¿le prohibirías realizar su sueño de ser madre?

Irene Montero: A través de la gestación subrogada sí, yo le propondría que buscase otra alternativa (…) la adopción es una de ellas.

Sonia Ruano: Pero la adopción no es una alternativa para las personas que han pasado un cáncer. Eso ya es discriminatorio.

RM: ¿Eso es así?

SR: Eso es así. Es una realidad. Yo por el hecho de haber tenido un cáncer no podía adoptar.

IM: En todo caso se pueden cambiar esas normas.

SR: Irene, déjame que te diga una cosa, la no regulación en esta materia está haciendo que realmente existan agencias que se llevan a personas, con el componente emocional que esto tiene, donde no hay una buena regulación y existen esas malas praxis. Precisamente porque queremos evitar que exista eso necesitamos una buena regulación aquí (…). Es como cuando no existía antes una ley del aborto y nos teníamos que ir a Londres a abortar

RM: Un momento, Sonia, ¿Cuanto cuesta ahora de media este proceso de gestación subrogada en EEUU?

SR: En Estados Unidos unos 120.000 euros, porque es un país donde la sanidad es privada (…).

IM: Imagínate, por ejemplo, que una mujer decide asumir esta propuesta y en el octavo mes de embarazo decide que esa criatura es suya y se la quiere quedar. Tiene un contrato con los supuestos padres compradores ¿Está obligada continuar? ¿Puede cortarlo? (…) Al igual que tú no vendes una extremidad de tu cuerpo creo que no puedes vender los úteros

SR: Perdóname, cuando escucho eso de vender un útero, estás insultando mi modelo de familia porque eso mis hijas lo van a escuchar dentro de unos años.

IM: No pretendo insultarte, de verdad que no

SR: No ya, es a mi modelo de familia al que insultas.