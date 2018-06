Cospedal anuncia que también se presenta a presidir el PP

María Dolores de Cospedal también dio el paso. Habrá guerra por la sucesión de Mariano Rajoy. "Me presento para ganar, para ganar y para ganar", proclamó. Los suyos la ovacionaron. En su discurso ante el máximo órgano entre congresos del PP de Castilla-La Mancha, recordó que se "ha partido la cara" por las siglas mientras otros miraban para otro lado, en la primera referencia velada sobre Soraya Sáenz de Santamaría. Si bien, aseguró que no se presenta "contra nadie porque sería mezquino" y prometió un "proyecto integrador en el que caben todos".

Tras la renuncia de Alberto Núñez Feijóo, en el PP dieron por descontado la batalla entre Cospedal y Santamaría por el poder. La todavía secretaria general puso en valor su bagaje político. En especial, su defensa del partido en los momentos más complicados. Ella se enfrentó a Luis Bárcenas, quiso recordar sin mentarle expresamente. "He vivido momentos muy felices en nuestro partido, pero también muy duros e ingratos. Me he enfrentado a individuos que nos engañaron a todos", destacó. "Siempre he dado la cara por el PP, y me la han partido muchas veces, lo sabéis", enfatizó.

Emocionada, proclamó que quiere ser la primera mujer que presida el partido y que gobierne España. "Ya ha llegado el tiempo de la mujer", aseveró. "Siento que todo lo vivido, mi formación, es la mejor preparación que podía tener de cara al paso que estoy a punto de dar", dijo. Y, tras poner el acento en su lealtad a Génova, anunció: "Presento mi candidatura a presidir el PP".

Cospedal defendió la unidad de España y se acordó de las víctimas del terrorismo. Elogió el papel de Rajoy y no mentó a Santamaría, aunque le lanzó algunos recados. "Ofrezco mi mano firme contra la corrupción", sentenció. Propuso "recuperar la unidad del centro-derecha" y un "un proyecto de futuro" para el país. "Ilusión, experiencia y unidad", continuó. "Ofrezco victoria, victoria y victoria", concluyó.