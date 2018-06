Feijóo: "Si yo tuviese algún miedo no podría seguir presidiendo Galicia"

Alberto Núñez Feijóo se decantará por un candidato tras la votación interna del día cinco de julio, cuando de los siete aspirantes únicamente quedarán dos. "Nos tendremos que posicionar y lo haremos", avanzó en una entrevista en Es La Mañana de Federico. También por primera vez, confirmó que la posibilidad de fuego amigo pesó a la hora de decidir que no daría la batalla. Pero zanjó: "Si yo tuviese algún miedo, no podría seguir presidiendo Galicia".

Durante toda la entrevista, Feijóo defendió su decisión de quedarse en Galicia. "Los compromisos se cumplen y si alguien no los cumple, no es una persona de fiar", dijo. Esto es, seguirá al frente de la Xunta hasta el año 2020, y luego sopesará sus opciones. Y se puso un reto: defender "con orgullo" la Constitución.

"Me voy a convertir en el único presidente de una comunidad autónoma con nacionalidad histórica constitucionalista. El papel que vamos a desempeñar es importante para España y para mi partido", enfatizó en esRadio.

Federico Jiménez Losantos le preguntó por el fuego amigo. Y él rechazó tener "algún miedo" o "sentirse inseguro", aunque no descartó en ningún momento que esas maniobras internas existan. "Comprendo todo lo que usted me dice porque coinciden con mis reflexiones previas", llegó a decir. El propio Feijóo sacó a colación "aquellas famosas fotos de hace 25 años" con Marcial Dorado, pero recordó que los gallegos le dieron después la mayoría absoluta.

"Voy a seguir siendo leal al partido", se comprometió el barón autonómico más importante del PP, que antes del congreso del 20 y el 21 de julio se posicionará a favor de alguno de los aspirantes. En el PP dan por descontado que no apoyará a Soraya Sáenz de Santamaría. "Se decía que Feijóo es una persona muy ambiciosa, y ahora que soy un cobarde. Se ha escrito", lamentó. Pero se reafirmó en su decisión: "Vamos a trabajar y a no dar un balón por perdido (…) La mayoría de gallegos te dirán que no les hemos decepcionado".