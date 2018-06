Primer día de campaña en el PP. Otro capítulo histórico para la formación con sus candidatos recorriéndose España en busca del apoyo de los afiliados. María Dolores de Cospedal empezó en Barcelona y allí dejó claro que le hubiera gustado un 155 más duro y que se hubiera actuado antes. Pablo Casado se hizo la fotografía con Alberto Núñez Feijóo en La Coruña y sugirió fuego amigo en el caso de su máster. "Creo que puedo ganarle las elecciones a Pedro Sánchez", proclamó Soraya Sáenz de Santamaría en un multitudinario acto en Málaga.

Los militantes tienen hasta este lunes a las 14:00h para inscribirse en el proceso y poder votar el próximo día 5 de julio a su favorito. Las sedes del partido estarán abiertas todo el fin de semana para favorecer la participación y con 20 euros las deudas quedarán subsanadas. Y, mientras, los candidatos y sus equipos se lanzaron en búsqueda de adeptos en unas circunstancias inéditas no exentas de presiones y momentos de tensión, como está desvelando este diario. La comisión organizadora del congreso, a través de una comunicación interna, advirtió a los aspirantes de que no pueden aceptar donaciones.

La fuerte irrupción de Casado provocó la inquietud de los entornos de Santamaría y Cospedal. El diputado por Ávila se trasladó este sábado a Galicia, donde fue recibido por Feijóo. "Arrímate a él, que es el jefe de las mayorías y te da suerte", le gritó un afiliado, tal y como recoge el diario El País. Casado prometió "menos burocracia e impuestos" y se revolvió ante las dudas sobre sus estudios, que según los suyos estarían alimentadas por sus rivales.

"No voy a permitir que me aparten de mi camino. Nadie ha dado tantas explicaciones de un tema tan menor, nunca", exclamó Casado. Añadió: "Pienso que hay alguien interesado en que no me vaya bien y, por otro lado, pienso que mal no lo habré hecho en quince años si solo pueden sacar eso". Además, anunció que, en caso de ganar, nombrará "de inmediato" a los candidatos municipales y autonómicos.

Este domingo, en un nuevo golpe de efecto, estará primero en Ermua, donde participará en un acto a favor de las víctimas del terrorismo, y tras recorrerse el País Vasco se desplazará a Alsasua (Navarra), donde hará declaraciones a los medios de comunicación junto al puesto de la Guardia Civil.

Cospedal, por su parte, se fue a Cataluña, y allí dijo públicamente lo que era un secreto a voces en el PP: siempre quiso una actuación dura del Gobierno ante el golpe separatista. Esto es, enmendó la política de Santamaría, encargada de ello. "Tengo que decir que a mí me hubiera gustado aplicar antes el 155. Y muchos de los que estáis aquí también", destacó, en presencia de Dolors Montserrat, su portavoz de campaña. No sé quedó ahí. "Y me hubiera gustado que TV3 hubiera estado intervenida y no fuera un aparato de propaganda. Eso es lo que tendríamos que haber hecho", proclamó. Y prometió firmeza en caso de victoria.

Santamaría, por su parte, se trasladó a Málaga, feudo de Juan Manuel Moreno, uno de sus grandes aliados. Estuvo con Francisco de la Torre, el alcalde de la ciudad, y con Elías Bendodo, el presidente de la Diputación, entre otros muchos cargos provinciales y regionales. También salió en la foto Carlos Iturgaiz, el veterano político vasco. Hubo bastante gente en su primer mitin. "El objetivo es que Sánchez esté el mínimo tiempo posible en el Gobierno para que no desmonte todo lo que los españoles han logrado con tanto esfuerzo", dijo. Y proclamó que ella es la única que puede ganarle en las urnas.

La candidatura anunció que, en caso de ganar en el congreso extraordinario, el comité de dirección se reunirá al menos una vez al mes "fuera de la sede central, en las comunidades autónomas, para que vayan el presidente regional y el provincial y cuenten los problemas que tienen y cómo ven los debates generales que hay en España", informa EFE.