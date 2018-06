Casado: "Yo he venido a Alsasua a decir que viva la Guardia Civil"

Segunda jornada de campaña, y primeras quejas de los candidatos con menos opciones a presidir el Partido Popular. José Manuel García-Margallo y José Ramón Garcia-Hernández denunciaron la falta de un debate entre todos afín de confrontar proyectos. La comisión organizadora del congreso ya dijo que "no" lo organizará debido a la falta de consenso. "Los medios tienen que invitar a los candidatos a sentarse y el que no venga que deje la silla vacía", reclamó Margallo desde Jaén mientras su entorno dejó entrever que son Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal las que no quieren.

A falta de debate -sí habrá previsiblemente un cara a cara entre los ganadores de la votación del 5 de julio-, Pablo Casado se trasladó primero a País Vasco y después a Navarra. En Ermua rindió homenaje a Miguel Ángel Blanco y en San Sebastián hizo lo propio con Gregorio Ordóñez. Ya en declaraciones a los periodistas, aseguró que aspira a que Mariano Rajoy y José María Aznar se reencuentren en un mitin para así fortalecer al PP a pesar de su enorme distanciamiento. "Tengo una magnífica relación con ambos", dijo.

En Alsasua, Casado rindió homenaje a la Guardia Civil. "Me preocupa muchísimo lo que está pasando en Navarra", aseguró. A su lado, Ana Beltrán, que lleva semanas denunciando la "batasunización" de la comunidad. "Los navarros no son anexos de nadie", avisó el candidato, y sus símbolos "son suficientes como para pedir prestados otros". También se refirió a la brutal agresión de los dos agentes de la benemérita en la localidad. "No cabe la equidistancia entre los matones que van pegando palizas a gente inocente cuando están en un bar y aquellos servidores públicos que se dejan la vida y la piel para defender nuestros derechos y libertades", destacó.

Una periodista le preguntó "con qué sensación se va de Euskadi". "Yo no estoy en Euskadi", respondió seco, provocando el aplauso de los afiliados que se acercaron a escucharle. "Muy bien", le gritaron. Reiteró su denuncia de "batasunización". "Hay que poner de relieve lo que está pasando, no se puede tolerar y yo voy a dar esa batalla", afirmó. Y proclamó durante su último acto de la jornada: "He venido a Alsasua a decir que viva la Guardia Civil".

Cospedal y los principios del PP

Cospedal, por su parte, empezará la semana en esRadio, entrevistada por Federico Jiménez Losantos. "Mi hoja de ruta está clarísima: reforzar y atraer a nuestro partido a todos aquellos que algún día nos abandonaron, volver a ser, como somos, el referente del centro derecha español, tener un partido ganador, orgulloso de sus valores, principios y, además, con moral de victoria", sentenció en Alicante. "Sólo un PP unido puede ganar elecciones", añadió en su segunda para del día, en Albacete.

Su contrincante Soraya Sáenz de Santamaría pasó la jornada en Murcia. Aseguró que su adversario es Pedro Sánchez y no sus compañeros de partido. Y volvió a enfatizar que ella es capaz de recuperar la Moncloa. "A mí las encuestas que me interesan son aquellas que nos permiten afirmar que podemos ganar las siguientes elecciones", dijo, tal y como recoge la agencia EFE.

Este lunes, Génova hará recuento del número de afiliados que se han inscrito para votar el cinco de julio tanto a los candidatos como a la gran mayoría de compromisarios. "Sin duda son muchísimos menos" que los más de 860.000 militantes que "en teoría tenemos", reconocieron las fuentes consultadas. Además, la COC desvelará si José Luis Bayo sigue en el carrera por la sucesión de Mariano Rajoy o es definitivamente apartado por las irregularidades en la presentación de avales.