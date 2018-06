Cospedal: "No quiero ganar a cualquier costa, quiero aplicar un programa ideológico"

María Dolores de Cospedal apostó por "una candidatura única de consenso" tras las votaciones del 5 de julio. Es decir, que los dos candidatos que superen el primer corte, que es cuando votan los afiliados, se pongan de acuerdo y no haya una batalla final en el congreso extraordinario del 20 y 21. Y se reivindicó como la gran defensora de los principios del PP. "Yo no quiero ganar cualquier costa, quiero aplicar un programa político, un programa ideológico", sentenció en una entrevista en Es La Mañana de Federico.

La candidata aseguró que lo que verdaderamente le diferencia de Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado es que ella quiere "poner otra vez los valores del partido en el frontispicio de todo lo que hacer". Y marcó distancias con sus rivales. "Claro que tenemos que ganar elecciones, pero hay que aplicar un programa ideológica. No hay programa si no se tienen valores", enfatizó, distanciándose de quien fuera vicepresidenta, que no para de acogerse a los sondeos para repetir que ella sí puede vencer a Pedro Sánchez.

Cospedal también recordó que ella ganó las elecciones en Castilla-La Mancha, primero por mayoría absoluta y después rozándola mientras que Santamaría nunca ha sido cabeza de cartel. También lanzó dardos contra Casado. Primero, recordó "su experiencia de gestión", cosa que él no tiene. Y enfatizó: "Tengo bien claro que la renovación del PP no viene por ser una copia de Ciudadanos".

Jiménez Losantos le preguntó directamente si el objetivo es acabar con Casado tras su fuerte irrupción en la campaña. "No considero que la persona a abatir sea Casado de ninguna de las maneras. Tiene tantas posibilidades como podamos tener los demás", destacó. Y dio a entender que ella sí que se esperaba que diera el paso para intentar suceder a Mariano Rajoy. "No lo esperarían algunos", precisó entre risas.

Durante la entrevista en esRadio, reconoció que los principios "se han abandonado algo" por la necesidad de "dar estabilidad" al Gobierno de España, y reiteró que ha llegado el momento de revertirlo. "Algunas cosas han ido mal y otras bien", llegó a afirmar, y "el reto que tenemos" es recuperar la confianza de los votantes. "Esta situación que tenemos, con una moción de censura, nos da la oportunidad de ser lo que tenemos que ser y mantenernos firmes en la defensa de nuestros ideales", subrayó Cospedal.

La candidata no aclaró por quién se decantará en caso de no superar la votación del día 5, y fue entonces cuando propuso la candidatura única para evitar el choque final en el cónclave. "Se lo digo con toda claridad, incluso después de pasar este primer corte, eso es lo mejor", fueron sus palabras exactas. En cuanto a la escasa participación de los afiliados, no quiso mojarse. "Hay mucha gente que quiere participar y otra que no lo ve necesario", expuso, y aseguró que el PP tiene más de 700.000 militantes. Recordó: "La cuota mínima para participar son 20 euros".