Revuelta de candidatos del PP por el varapalo de los afiliados: "El partido está bordeando el ridículo"

Sólo 64.523 afiliados del Partido Popular, el 7,42 por ciento del censo, se ha inscrito para poder votar en el proceso de sucesión de Mariano Rajoy, según los datos provisionales facilitados por la formación. Una escasa implicación que rompió por completo la campaña de los candidatos.

El primero en dar la voz de alarma fue José Ramón García-Hernández, que se personó en Génova13 para presentar un escrito ante la comisión organizadora del congreso reclamando que todos los afiliados al corriente de pago puedan votar y no solo los escritos. "El partido está bordeando el ridículo", afirmó.

García-Hernández llegó a acusar a Génova de falsear "totalmente las primarias" y se puso en contacto con José Manuel García-Margallo, otro de los candidatos, para recabar su apoyo en esta contienda. El exminitro de Exteriores compartió su indignación y se mostró proclive a buscar fórmulas para incentivar la participación y evitar "el ridículo", según las fuentes consultadas. "Hay que conseguir que vote el máximo posible de gente evitando el fraude", expusieron desde su campaña.

En su escrito, García-Hernández solicita a la COC que proceda "a la supresión de la restricción impuesta por el artículo 11 del reglamento del Congreso" y que ordene "la eliminación del requisito de la inscripción previa para hacerlo". Si esta reclamación interna no tiene respuesta positiva, está dispuesto a recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, según dijo a los periodistas.

Desde Logroño, Casado anunció que consultará a la COC si es posible aumentar el plazo de inscripción hasta el mismo día 5 y así "permitir a aquellos que regularicen el pago documentalmente" que tengan opción a votar. "Si ni tan siquiera nuestros militantes están ilusionados, malamente ilusionaremos a los votantes", expuso el diputado por Ávila, que habló de una "mala noticia" y admitió que él le habría gustado un proceso en el que ni tan siquiera fuera necesario inscribirse. "Estamos estudiando opciones", avanzaron fuentes de su equipo.

Los portavoces oficiales de Génova defendieron el sistema vigente. Fernando Martínez-Maillo aseguró que no entienden esta reclamación y Rafael Hernando proclamó que si la participación es baja es porque los afiliados no tienen percepción de que el proyecto corra peligro. "Y como no corre peligro no están estimulados para salvarlo", destacó en el Congreso.