No se modificarán las reglas. Quienes voten el 5 de julio serán los afiliados que se inscribieron para ello antes del pasado lunes a las 14:00h. Esto es, el 7,6% del censo. Fin del debate, según fuentes de la comisión organizadora del congreso. "Son las reglas que establecen los estatutos", explicaron. "Y no cumplir los estatutos tiene mucho peligro", censuró Fernando Martínez-Maillo, el coordinador general.

La COC se reunirá de nuevo este viernes y escuchará a los representantes de las distintas candidaturas. José Manuel García-Margallo y José Ramón García-Hernández ya han remitido a este organismo un escrito reclamando que los militantes se puedan inscribir hasta el mismo día de las votaciones para fomentar la participación. Pablo Casado también exigió públicamente cambios. Pero Luis de Grandes, el presidente de la comisión, lo tiene claro: las reglas se mantendrán. "Seremos duros en la respuesta", según las citadas fuentes.

En este sentido, pese a no estar en la comisión, Maillo reclamó a los candidatos que se centren en la campaña y no cuestionen las normas internas que aprobaron "con sus propios votos" en el último congreso del PP. "Estoy convencido de que ninguno está dispuesto a infringir la ley", dijo en Onda Cero. Insistió: "En nuestro partido se cumplen las normas, nos gusten o no. El proceso es el que es y saltarse las normas y los plazos no es razonable".

Tras el toque de atención, Casado rebajó la tensión. Reiteró que lo mejor es ampliar el plazo, pero dejó claro que aceptará la resolución de la COC. En Zamora, ofreció a Maillo formar parte de su equipo, aunque el coordinador general aseguró que "por ahora" seguirá siendo neutral.