Alto y claro. Sin medias tintas. Pablo Casado llamó a recuperar "las señas de identidad" del PP y se revolvió contra Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Denunció presiones concretas, como impedir a cargos del partido que fueran a sus actos de campaña. "Voy a ganar las elecciones hasta con estas normas. No voy a llorar por las normas todos los días", afirmó. Y pasó a desgranar las claves de su proyecto, como una "revolución fiscal".

Su entrevista en Es La Mañana de Federico marcó un punto de inflexión. Duro, contundente. Empezó asegurando que el afiliado quiere "que el PP sea reconocible", sin complejos. Y lanzó el primer dardo a Santamaría. "Sin operaciones diálogo", dijo, censurando el papel de la exvicepresidenta en la crisis catalana. También rechazó pactos con formaciones nacionalistas e independentistas, como los alcanzados por Mariano Rajoy.

"Si me presento es para ganar. No voy a pactar. No me puedo integrar en otra candidatura porque el partido se fraccionaría", subrayó. Esto es, no formará parte de las listas de Cospedal o Santamaría ni antes ni después de las votaciones del 5 de julio. "No ocuparé ningún cargo en otra candidatura; no voy a ser candidato a la Comunidad de Madrid, no voy a ser candidato en el Ayuntamiento, ni portavoz en el Congreso", se reafirmó.

"Sin acritud, no tengo mala relación con ellas, pero es que no me siento representando por ningún otro candidato. Hay que hacer política", remató en esRadio. Y se defendió también de las críticas veladas de la secretaria general, que ha dado a entender que no tiene experiencia. Recordó su historia en el partido, que arrasó en Ávila en las últimas elecciones y que dio la cara por el partido cuando nadie quería comparecer en Génova13. Por ejemplo, tras un desastre electoral o cuando estallaba un caso de corrupción.

No está siendo una campaña limpia, según denunció. Por primera vez de forma clara, Casado habló de presiones en las estructuras territoriales para perjudicarle. "Está habiendo presiones para no venir a mis actos, para no avalarme o para que no se hagan fotos conmigo", aseguró. Además, consideró una "malísima noticia" la baja participación de los afiliados, y de ahí que el miércoles presentara un escrito ante la comisión organizadora del congreso para cambiar las normas. Pero "no voy a llorar por las normas todos los días", enfatizó.

Llamará a Ortega Lara y San Gil

Casado se comprometió a una "revolución fiscal" en caso de hacerse con las riendas del PP. También aseguró que eliminará "burocracia administrativa". "Es lo que la gente está deseando escuchar", se justificó, y censuró algunas decisiones tomadas por el Ejecutivo de Rajoy. "¿Por qué hemos aceptado paralizar la ley de educación?", se quejó. "¿Por qué cuando llega la derecha hay que pactar y cuando llega la izquierda pasa el rodillo?", insistió.

Una y otra vez, Casado llamó a hacer más política, a recuperar los principios del PP. Criticó la ley de Memoria Histórica o la regularización de la eutanasia. Y sacó a colación nombres de políticos desterrados por la dirección nacional. Si gana, aseguró, intentará que José Antonio Ortega Lara y María San Gil regresen al partido. "Soy el candidato que menos le gusta a Ciudadanos y a la izquierda", zanjó, para dirigirse a los ciudadanos que sacaron una bandera de España ante el golpe separatista. "Me presento para ganar", se reafirmó.