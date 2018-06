A menos participación, más influencia del aparato. Y la comisión organizadora del congreso confirmará este viernes a los candidatos críticos con el sistema que no ampliará el plazo de inscripción para favorecer la participación, como ya avanzó este diario. "Sería una temeridad", zanjó Luis de Grandes. Esto es, tendrán derecho a voto 66.384 militantes, el 7,63% del falso censo. Y algunos barones ya han alertado a Génova de que prevén que acudan bastantes menos a las urnas. "Son fechas muy malas y a algunos les llevamos a rastras para que se inscribieran. Auguro un 10% menos", en palabras de un líder autonómico.

Andalucía es la comunidad que aporta más votantes. En total, 12.119. Y María Dolores de Cospedal se está granjeando apoyos importantes. Según las fuentes consultadas, Almería, Jaén, Córdoba y Sevilla podrían decantarse por ella. Mientras, Soraya Sáenz de Santamaría, que en teoría controlaba la región gracias al respaldo de Juan Manuel Moreno, seguiría muy fuerte en Málaga o Cádiz. "Pero esto no significa que toda la provincia vaya a votar a un candidato, aquí los tres sacarán votos, pero empiezan a verse algunas corrientes mayoritarias", explicaron desde la dirección regional. Está "habiendo batalla".

En la Comunidad de Madrid -10.020 afiliados-, Cospedal cuenta con respaldos como el de Ángel Garrido, presidente del Gobierno, o Pío García-Escudero, responsable de la gestora, aunque Pablo Casado está "muy fuerte", según las fuentes consultadas. Santamaría, por el contrario, estaría al alza en la Comunidad Valenciana -tiene inscritas a 8.974 personas- aunque la división allí es total. Castilla y León -6.691- está "entre Cospedal y Santamaría" mientras que Casado podría hacerse "con el 10%", según el tanteo de su dirección. Cospedal arrasará en Castilla-La Mancha, que aporta 4.803 militantes.

Con este panorama, fuentes de la candidatura de la secretaria general aseguraron este jueves que son moderadamente optimistas. "Pero puede pasar cualquier cosa", no se cansaron de repetir los barones autonómicos consultados por este diario. "No es fácil controlar a todo el mundo, puede ocurrir que al presidente provincial le digan una cosa y luego voten otra, que haya voto oculto", explicaron las fuentes consultadas. Desde el equipo de Casado aseguraron que "el respaldo que tiene de las bases" dará al traste con los cálculos "del aparato".

Casado, protagonista de la jornada

La jornada estuvo marcada por la entrevista de Casado en Es La Mañana de Federico. El candidato llamó a recuperar "las señas de identidad" del PP y se revolvió contra Santamaría y Cospedal. Sin medias tintas. "No me representan", dijo, y se comprometió a no aceptar ningún cargo de ambas. "No voy a ser candidato a la Comunidad de Madrid, no voy a ser candidato en el Ayuntamiento, ni portavoz en el Congreso", zanjó, y denunció presiones de sus rivales. Sus palabras provocaron un auténtico terremoto en Génova13.

La contundencia de Casado pareció unir a sus rivales, que optaron por no entrar públicamente al trapo. Según la secretaria general, su directriz siempre ha sido no "tensionar". "No voy a entrar en reproches", añadió, aunque en días anteriores sí que le mandó algún recado. Mismo mensaje ofreció Santamaría, aunque dejó entrever su enfado por sus críticas en relación a Cataluña. "Algunos llevamos en el currículum tener una querella criminal de los independentistas sencillamente por defender la unidad de España", espetó. Ninguna entró a valorar sus propuestas en página económica.

Ya a micrófono cerrado, cargos próximos a ambas dirigentes censuraron la estrategia del diputado por Ávila. "Debe estar nervioso", coincidieron en el diagnóstico. "Se está dando cuenta de que no tiene apoyo territorial y que los números son los que son", apuntó un exministro. "Y ante esa situación", prosiguió, "endurece el discurso". Lo peor, volvieron a coincidir por parte de las dos candidaturas, es que con tal de intentar "sacar la cabeza" está "haciendo daño al PP poniendo en duda sus reglas".