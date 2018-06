Pablo Casado desgranó en Es La Mañana de Federico las claves del programa con el que quiere lograr el respaldo de los afiliados del PP. En página económica, una bajada de impuestos. Pero también "defender la vida", en referencia a Ley del aborto, y la unidad de España "sin operaciones diálogo ni chantajes" de los independentistas. Otro pilar, las víctimas del terrorismo. Y, para rematar, recuperar "la honestidad" en la vida política.

En el capítulo económico, se comprometió a unos Presupuestos "que no le gusten al PSOE" sin aumento del gasto público, una reducción de la burocracia administrativa y una reforma de la administración más profunda, a diferencia de la hecha por Soraya Sáenz de Santamaría. Los principales titulares los dio en materia de impuestos, donde avanzó una "revolución":

Un tramo máximo del IRPF por debajo del 40%.

Un impuesto de sociedades al 10%.

Suprimir sucesiones, donaciones y patrimonio.

Desgravaciones en sociedades por innovación o el emprendimiento.

Tramos para autónomos para que más gente "levante la persiana".

No sólo habló de economía. Se revolvió contra la ley de memoria histórica y también contra la regularización de la eutanasia. Lamentó que desde el Consejo de Ministros el PP dejara de lado a la ideología. "Yo no gastaría un euro para desenterrar a Franco ni para volver a enterrarlo. Me parece ridículo que se utilice para dividir a los españoles", dijo. También hizo una serie de propuestas para defender la unidad nacional:

El delito de sedición impropia.

El delito de convocatoria de referéndum ilegal.

El recurso previo de inconstitucionalidad.

Casado aseguró que las víctimas del terrorismo siempre serán una prioridad para él. De hecho, se puso como reto que José Antonio Ortega Lara regrese al PP. Hará "manifiestos" y no un "programa electoral" al uso en caso de hacerse con las riendas de la formación.

En otro orden de cosas, abogó por la "libertad de elección" en Educación y defendió la ley aprobada por el Ejecutivo popular. "¿Por qué hemos aceptado paralizar la ley de educación? ¿Por qué cuando llega la derecha hay que pactar y cuando llega la izquierda pasa el rodillo?", se preguntó. "Tengo muchas cosas que contar y muchas ganas de contarlas", remató.