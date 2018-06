El PP teme que ni siquiera todos los inscritos vayan a votar: "Les llevamos a rastras"

Recta final de la campaña del PP. La comisión organizadora del congreso, que preside Luis de Grandes, dictaminó el viernes que no habrá cambios en las reglas de juego, por lo que no se ampliará el plazo de inscripción para incentivar la participación. Esto es, tendrán derecho a voto 66.706 afiliados, el 7,67% del teórico censo total. "Un huevo", en opinión de la COC. Si bien, barones consultados por este periódico advirtieron de que muchos podrían no acudir a las urnas el próximo 5 de julio.

"A algunos les llevamos a rastras para inscribirse", explicaron las fuentes consultadas por este diario. Los presidentes locales se emplearon a fondo alarmados por la escasa movilización de los militantes. "Se hicieron llamadas, se insistió para que acudieran a las sedes", según el relato compartido en distintas estructuras. "Pero la fecha de la votación -el próximo jueves- es muy mala", explicaron. "Muchos estarán de vacaciones", apuntó uno de los líderes con más inscritos, que auguró una bajada del 10%.

Partiendo de esta base, los candidatos echaron el resto en el último fin de semana de campaña. María Dolores de Cospedal logró el elogio más encendido de Alberto Núñez Feijóo, el líder territorial más deseado a pesar de que Galicia aporta poco más de 4.500 inscritos. "No viene a aprender a gobernar, ya ha gobernado y sabe ganar elecciones", subrayó Feijóo sobre su invitada. "A buen entendedor pocas palabras", sugirieron asistentes al acto, en La Coruña.

"Es muy grave usar la televisión pública para pagar favores políticos", denunció Cospedal. "Quieren convertir programas como Informe Semanal en una suerte de La Tuerka, los telediarios en un Aló Presidente o Masterchef en el cocido ideológico de Monedero", añadió. Y pasó a hacer un discurso muy de partido, en línea con su estrategia de campaña "No quiero ser un partido de superficialidad ni de televisión. Quiero ser un partido de la gente, de bases, de miembros de las juntas locales", proclamó.

Pablo Casado dio la sorpresa en Andalucía, en teoría territorio vedado por la fortaleza allí tanto de Soraya Sáenz de Santamaría como de Cospedal. En Almería tuvo uno de sus actos más multitudinarios reuniendo a cerca de medio millar de simpatizantes. Algunos no pudieron entrar al auditorio. "Si yo soy presidente del PP no voy a permitir ultrajes al Rey; no podemos tolerar que el presidente del Gobierno abandone al jefe del Estado", afirmó. También habló de TVE. "En apenas unas semanas, Sánchez ha dado la cara como un Zapatero 2", sentenció. "Se está imponiendo la tercera vía pese a que se hubieran posicionado previamente", según fuentes de su candidatura. Esperanza Oña, conocida por su firme discurso, le respalda.

Santamaría estuvo en la Comunidad Valenciana, donde tiene adeptos y podría ser la más votada, según la interpretación que hacen en el PP. "La natación es nuestro congreso para ir entrando en calor y algo más ligerito; después, tenemos que coger la bicicleta para ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y una vez que hagamos la bici, iremos a ganarle la maratón a Sánchez", afirmó. También se refirió al tema del día, la situación en TVE, e hizo unas declaraciones muy parecidas a Cospedal. "Cualquier día vemos a Mondero presentando Informe Semanal".

Los candidatos con menos posibilidades se resignaron a no tener un debate entre todos, como solicitaron sin éxito a la COC. "Soy una especie de Donald Trump pero en demócrata", afirmó José Manuel García-Margallo. Y, mientras, siguen llegando denuncias de presiones. Por ejemplo, según cargos rasos, algunos líderes provinciales están llamando "uno a uno" a los inscritos para que voten a sus favoritos tanto en la urna de candidatos como de compromisarios.