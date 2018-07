Casado, en Barcelona, con la Policía Nacional: "Tiene que seguir aquí, no hay que pedir perdón"

Día central de la campaña del PP. Pablo Casado se trasladó a la jefatura superior de la Policía Nacional en Barcelona. Nuevo golpe de efecto. "El desafío secesionista no ha hecho más que recrudecerse con Pedro Sánchez", aseguró. Y defendió a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. "La Policía tiene que seguir aquí", proclamó el candidato.

"No hay que pedir perdón por aquellos funcionarios que cumplen con su obligación de defender las libertades y los derechos", destacó. A su juicio, quienes "tienen que pedir perdón" son los independentistas.

Tras lograr el apoyo de todos los líderes provinciales de la Comunidad Valenciana, Soraya Sáenz de Santamaría se fue a otro de sus teóricos feudos, Andalucía. En Almería, se hizo la foto con Juan Manuel Moreno y también con Javier Arenas, que por primera vez se significaba públicamente.

"No nos podemos convertir en una fotocopia de Ciudadanos, ellos son un partido de televisión, nosotros somos un partido de gente, de militantes, somos el original, y si somos un partido fiel a sus ideales, porque un partido tiene que tener ideología, ganaremos las elecciones", defendió María Dolores de Cospedal en Bilbao. Pidió a sus rivales "no abrir heridas". "La división interna no puede entrar en el PP, nuestra fortaleza ha sido siempre la unidad y eso tenemos que defenderlo como oro en paño", enfatizó.