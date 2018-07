Casado: "No entiendo por qué otros candidatos reniegan de Aznar"

José María Aznar se coló en la campaña electoral del PP. Aunque el expresidente guardó silencio sobre sus preferencias en una reciente entrevista en El Mundo, en el partido dan por descontado que va con Pablo Casado. Ya lo dijo hace unos años en Ávila, cuando todavía se subía a los mítines para pedir el voto por el partido. "No entiendo por qué otros candidatos reniegan de él", dijo este lunes Casado, que se ha puesto como objetivo un acercamiento entre Aznar y Mariano Rajoy.

"Aznar ya no está política. Pero para recuperar el espacio fuera del partido, es bueno que estemos orgullosos de nuestro partido. Fraga, Aznar y Rajoy han sido presentes del PP, han trabajado juntos durante muchos años. Hay que estar orgullosos de nuestro pasado para mirar al futuro", expuso en Antena3. Y añadió: "Me extraña que personas que llevan 30 años haciendo política con Aznar, digan que soy el candidato de Aznar. Estoy muy orgulloso de haber sido jefe de gabinete de Aznar y portavoz de Rajoy. Creo que a nuestro afiliado le gusta que nuestra gente está orgullosa de su historia y que no reniega de ella".

Para María Dolores de Cospedal, es evidente que Casado es el candidato de Aznar. "Así lo traslada" el propio candidato "en muchos de sus actos e intervenciones", expuso en RNE. En este sentido, dirigentes próximos a la secretaria general recordaron "el daño" que el responsable de FAES "ha intentado hacer a Rajoy" durante los últimos años. Sin ir más lejos, rememoraron, el mismo día en el que el todavía presidente del PP anunció su adiós.

"Él sabrá quienes son sus referentes", deslizó un exministro próximo a Soraya Sáenz de Santamaría. "No hablo del resto de candidatos. Mi candidatura es en positivo", dijo ella.