Aznar no participará en las votaciones del PP: "Hay que refundar el partido"

José María Aznar conserva el carnet del PP, pero desconoce si está al corriente de pago y no votará el 5 de julio. No se decantó por ninguno de los candidatos, aunque en el partido dan por descontado que su favorito es Pablo Casado. "Estoy al margen", zanjó en una entrevista en Onda Cero. Pero puso deberes al futuro líder popular. "Si el PP no es refundado, dejará de ser una opción de Gobierno", destacó.

"El problema que tiene el PP es que el que ha cambiado la posición y ha provocado desconcierto es el PP", afirmó Aznar. Y de ahí que el próximo presidente de la formación tenga mucho que "corregir" si quiere recuperar la Moncloa. "El PP era un partido que había ofrecido un activo de estabilidad que era la unión de todo lo que estaba a la derecha de la izquierda. Eso se ha perdido", explicó."Una gran tragedia"por la que "algunos tendrán que responder", en referencia a Mariano Rajoy. "Mi legado fue un centro-derecha unido, ahora no se puede decir eso", insistió.

Para Aznar, es evidente que "hay que refundar el PP y el centro-derecha". Pero no identificó al candidato que, a su juicio, debe llevar a cabo esa tarea. Carlos Alsina lo intentó en varias ocasiones. El expresidente sólo recordó que tanto María Dolores de Cospedal como Soraya Sáenz de Santamaría formaron parte de sus gobiernos mientras que Casado entró en su equipo ya en la Fundación FAES. Lamentó, sin dar nombres, que algunos se hayan dedicado "a enterrar una parte importante de la historia" del partido.

"Señalar a alguien podría ser contraproducente. Aznar no es que tenga muchos apoyos en este PP", deslizó un cargo próximo al responsable de FAES. Dicho esto, solo con Casado mantiene una interlocución fluida, según las fuentes consultadas. "Yo voy a ayudar diciendo lo que pienso", avanzó Aznar. Y recordó: "Ciudadanos tiene una parte muy importante de los activos del PP".

Una vez más, hizo una encendida crítica a la política de Rajoy. Especialmente cuando se refirió al desafío separatista, y fue entonces cuando también puso en su punto de mira a Santamaría, aunque sin citarla expresamente. "El golpe no se ha desarticulado, hubo una intervención de la autonomía pero para convocar elecciones en un mes en la que vuelven a ganar los golpistas", expuso. "Fue un error muy grave", añadió. También se revolvió contra la denominada operación diálogo y sacó a colación que Ciudadanos en Cataluña se ha comido al PP. "Hoy el PP es un partido sin grupo parlamentario", constató.

Alsina le preguntó qué pasó con su sucesor, cuándo se estropeó todo. Aznar explicó que nunca le llamó para conocer su opinión. "Es el que tiene que tomar la iniciativa, llamar si quiere. Si no tiene nada que hablar conmigo es su responsabilidad", dijo, en relación a la época de Rajoy en la Moncloa. Destacó que él a la primera persona que recibió cuando llegó al poder fue a Manuel Fraga. "Le dije que no me olvidaba de por quién estaba allí", explicó.