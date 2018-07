A mediados de junio ya se pudo ver a Javier Imbroda en el escenario junto al Nobel Mario Vargas Llosa, la escritora María Elvira Roca y Albert Rivera en el acto organizado por la plataforma España Ciudadana en Málaga. Y fue a última hora del día de ayer, pasadas las diez de la noche, el que fuera seleccionador del equipo español de baloncesto durante los años 2001 y 2002, Javier Imbroda, utilizó su cuenta de Twitter para dar una de las noticias de la semana. "He decidido dar un paso adelante y presentarme a las primarias de Ciudadanos por Málaga para las próximas elecciones andaluzas. Si la ejecutiva y los afiliados me apoyan, estaré encantado de trabajar en equipo para un cambio en Andalucía", escribió.

Después del revuelo que generó su anuncio, con el apoyo instantáneo de Albert Rivera a través de la misma red social y los numerosos mensajes que se han ido sucediendo a lo largo de esta mañana, este medio ha podido hablar con él y preguntarle acerca de su decisión de saltar a la política. "Es el momento. Me siento capacitado", ha respondido al otro lado del teléfono. "Creo que con todo lo que está sucediendo ahora mismo en España, hace falta un cambio. Me identifico mucho con el liderazgo de Albert Rivera y con su proyecto político, y considero que, ante el movimiento independentista de Cataluña, Andalucía tiene mucho que decir. Es el momento de Andalucía. Desde aquí tenemos que decirle al gobierno de España que no puede seguir mirando únicamente a los independentistas vascos y catalanes; ofreciéndoles un trato de favor constantemente", ha comentado, antes de remarcar: "En el sur tenemos una mentalidad inclusiva, y no exclusiva como algunos sectores independentistas".

En ese sentido, ha continuado hablando de los retos a corto plazo dentro de esa comunidad autónoma. "Respeto mucho al PSOEy a Susana Díaz, pero llevan en el poder más de treinta años. Después de tanto tiempo, creo que es saludable un cambio; y creo que ahora mismo ese cambio se puede llevar a cabo".

En su nueva etapa como político tendrán un papel importante sus circunstancias vitales y profesionales, como él mismo ha comentado. "El cáncer te cambia la perspectiva de manera inevitable. Eso, cualquiera que lo haya experimentado, lo entiende. En mi caso, desde que superé la enfermedad lo único que quiero es vivir con intensidad, y ayudar a la gente. Es lo más importante". Está al frente de su propia Fundación, una escuela de valores y baloncesto, que trabaja con niños en riesgo de exclusión social.

Además, considera que su faceta de entrenador le aporta experiencia. "La alta competición es muy parecida a la política. En ambas estás en el punto de mira; pero con una diferencia: En el baloncesto firmas un contrato que se puede romper a los pocos meses si no cumples los objetivos. En la política, a no ser que protagonices algún escándalo, tu contrato es de cuatro años siempre, ganes o pierdas", ha explicado. "En ese sentido yo estoy entrenado para convivir con la presión, y con la incomprensión; y para pelear siempre por obtener resultados".

Preguntado acerca de la situación actual del país, ha declarado: "Yo siempre veo al mundo con optimismo. Con inquietud, pero con optimismo". "España es un país impresionante con una historia y una cultura casi sin igual. Nos visitan millones de personas cada año… Por mi trabajo he viajado y conocido otros países y otras culturas, y puedo decir que es difícil encontrar otro país como España".