Casado, seguro de su victoria tras sondear a Cospedal y otros líderes del PP

No hay tregua en el PP. Pablo Casado dejó claro que no piensa integrarse en la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, y ambos empezaron los contactos para lograr el mayor número de apoyos en el congreso extraordinario del 20 y 21 de julio. Un total de 2.612 compromisarios fueron elegidos en las votaciones del jueves, aunque hasta el lunes no se sabrá la lista, a los que sumar 522 natos, más 40 del PP exterior y 10 del comité organizador del congreso. "Tenemos un compromiso con los afiliados: les dijimos que iríamos hasta el final sin pactos ni historias", zanjaron desde el equipo del diputado por Ávila.

Tras el escrutinio definitivo, Casado salió de Génova13 convencido de que tiene opciones de ser el próximo líder del PP pese a quedar por detrás de Santamaría por 1.546 votos en la primera vuelta. "Presidente, presidente", le jalearon los suyos. Y arreciaron las llamadas. El candidato despachó con María Dolores de Cospedal y el resto de aspirantes que no superaron el corte. El apoyo de la secretaria general y presidenta del PP de Castilla-La Mancha es clave, según su equipo. Ella está "reflexionando", aunque es de dominio público su animadversión hacia la exvicepresidenta. José Manuel García-Margallo dio a entender que tendrá a sus compromisarios, aunque dijo que antes estudiará su proyecto político.

"Contactados los otros cuatro candidatos y contados los compromisarios, un mínimo de 2.000 apoyarían a Pablo en el congreso", aseguraron fuentes de la candidatura a última hora de la tarde.

En dicho cálculo, Alberto Núñez Feijóo también es decisivo. Aunque en Galicia se inscribieron poco más de 4.500 personas, tiene más compromisarios (279) que la Comunidad de Madrid (207), en la que votaron casi 10.000 personas. El motivo, el inflado censo inicial, que ahora le da una gran influencia, amén de su importante predicamento a nivel nacional. De momento, el líder regional no se decantó por ningún nombre, pero defendió el sistema de doble vuelta, alejándose así de los barones que reclaman una lista unitaria antes del congreso.

"La unidad del partido es el objetivo final de este proceso", subrayó Feijóo, mientras otros de sus homólogos reclamaron a Casado que ceda y se una a Santamaría. El más claro fue Juan Manuel Moreno, el líder de Andalucía, decisivo en la victoria de la exvicepresidenta. Este viernes, se siguieron sucediendo las denuncias de presiones en esta comunidad. "Lo razonable sería que se sentaran y discutieran cómo hacer una candidatura única", defendió Moreno en La Sexta. Asier Antona, el presidente de la formación en Canarias, también reclamó "unidad" detrás de "la ganadora" mientras que Isabel Bonig desde Valencia solicitó que al menos piensen en esa opción. Alfonso Fernández-Mañueco (Castilla y León) o Biel Company (Baleares) se pronunciaron en términos parecidos.

Casado se negó en rotundo y reclamó el derecho a decidir de quienes no apoyaron a Santamaría, que optó por guardar silencio, pero también inició los contactos. La candidata prevé viajar en los próximos días para hablar cara a cara con los líderes territoriales. Empezará por País Vasco, Canarias y Ceuta. Y, según José Luis Ayllón, cuenta ya con "un número favorable" de compromisarios para la segunda vuelta. Andalucía, donde el control de Moreno y Javier Arenas se ha demostrado muy importante, aporta el mayor número de ellos, un total de 475.

Dicho esto, en el partido se instaló la percepción de que todo puede ocurrir, más aún después de vivir una noche electoral de infarto. "Decir estos son mis compromisarios, mis votos, y yo los doy, los quito, los pongo, los sumo, los bajo… esto no funciona estrictamente así", avisó Fernando Martínez-Maillo. "En política, uno más uno no son dos, y, si no, que se lo digan a Alberto Garzón", añadió el coordinador general, que en el PP ven más próximo a Santamaría. "Hay compromisarios muy fieles, pero también los hay descontrolados, como ya ha ocurrido con los afiliados, que han dejado en entredicho a más de un líder autonómico", remataron fuentes de Génova.