Choque de Santamaría y Casado por el "ADN del PP" y reproches entre sus equipos

Choque importante entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. Públicamente, y de sus entornos ya a micrófono cerrado. No se prevé una campaña amable de aquí al congreso extraordinario, que se celebrará los días 20 y 21 en Madrid. Y, a falta de una posible reunión entre ambos, parece imposible la candidatura de consenso que solicitó una parte de los barones. Concluido el escrutinio sobre las votaciones de los afiliados, los dos candidatos victoriosos se lanzaron a la caza del compromisario. Y ya han empezado los primeros rifirrafes.

La ganadora, Santamaría, reclamó que Casado ceda. Aunque su equipo dijo en un primer momento que estaría unos días sin hacer declaraciones, concedió una entrevista en El Mundo y este domingo estará recabando apoyos en Coslada, en Madrid. No hay que perder el tiempo, se justificaron. "Está en el ADN del PP que mande la lista más votada", defendió Santamaría. "Pablo quiere hacerse un Pedro Sánchez, y eso nunca lo va a entender la militancia", se revolvieron desde su entorno. "Irresponsable", le criticaron.

Además, negaron tajantemente que Casado tenga controlados 2.000 de los de 3.184 compromisarios -incluidos los natos- que votarán en el cónclave. "Eso es falso, nosotros ganamos en la mitad de las provincias", destacaron las fuentes consultadas. "A nosotros sí nos salen los números sin necesidad de mentir a los medios", expusieron. Y aseguraron que no todos los que apoyaron a María Dolores de Cospedal se decantarán ahora por el diputado por Ávila. "El 65% de los militantes, contando los votos de Soraya y Cospedal, quiere que el PP lo presida una mujer", remataron.

La réplica de Casado fue contundente. No tirará la toalla pese a la presión. "El ADN del PP es no negociar con independentistas, bajar impuestos, estar a favor de la familia y de la vida, homenajear a las víctimas del terrorismo", espetó a su rival. No se quedó ahí. "El ADN del PP no es cambiar las normas para que una candidatura que ha quedado un 2% por encima de la siguiente, no pueda ir a una segunda vuelta tal y como se decidió en el último congreso nacional", destacó.

Su equipo siguió defendiendo la cifra de los 2.000 delegados, tal y como avanzó este diario. "Ideológicamente los compromisarios de Pablo y los de Cospedal son intercambiables, tienen la misma carga de valores e ideas", expusieron, mientras que "Santamaría sólo ha transmitido dos mensajes: soy mujer y puedo ganar a Sánchez". "Cospedal estará con nosotros al 100%", auguraron, aunque algunos cargos afines a ella, que sigue guardando silencio, empezaron a deslizar sus dudas. También es clave Alberto Núñez Feijóo.

"Yo no me he presentado para un cargo ni para hacer lo mismo con los mismos. Si alguien se presenta sencillamente para seguir en el poder o para mantener su estructura de poder, no es mi caso", zanjó Casado, en otro dardo a Santamaría, en un acto organizado por la AVT en recuerdo a las víctimas del atentado de Londres, del que se cumple un año.

Ambos, Santamaría y Casado, se echarán de nuevo a la carretera en los próximos días. Según el equipo de la primera, estará en aquellos lugares dónde no pudo estar antes como Ceuta, Extremadura, País Vasco o Canarias. El segundo también está cerrando su agenda, aunque no dio detalles de posibles destinos. Ni uno ni otro concretaron tampoco si se van a reunir –como sugirió Santamaría- o si tendrán un debate cara a cara. Un extremo este último que podría ser discutido en la próxima reunión de la comisión organizadora del congreso, que se celebrará el lunes en Génova13 con representantes de ambas candidaturas.