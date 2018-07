La dirección nacional del PP, que en estos momento dirige de facto Fernando Martínez-Maillo, no quiere que se celebre un cara a cara entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. Varios barones próximos a la exvicepresidenta comparten sus reparos y creen que el debate solo servirá para dañar al partido, tal y como avanzó este diario. "Yo sinceramente no lo veo necesario, la organización del partido no lo ve necesario", aseguró el coordinador general.

La última decisión la tomará la comisión organizadora del congreso, que se reúne este lunes. Su presidente, Luis de Grandes, mantuvo la incógnita. "Vamos a tomar nota de la petición y vamos a valorarlo. Soy absolutamente neutral", dijo a la entrada a un desayuno informativo.

Si bien, la dirección nacional dijo claramente que no."Los más satisfechos de ese debate serán nuestros rivales", afirmó Maillo, que no vio razón alguna para el rifirrafe. "Muchos de los compromisarios ya tendrán una decisión más o menos tomada", dijo, no sin recordar que también participaron en la primera vuelta. A su juicio, los debates han de celebrarse con el PSOE o Ciudadanos.

Pese a posicionarse tan claramente, el coordinador general aseguró que sigue siendo "neutral" y que los candidatos son "libres" de pedir un cara a cara. Si bien, en línea con Santamaría, se centró en pedir "unidad" de cara al Congreso Extraordinario del 20 y 21 de julio. "Siempre he pedido unidad", recordó.