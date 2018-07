Cargos próximos a Cospedal se movilizan por Casado: "Es la supervivencia del PP"

Se recrudece la batalla por el apoyo de los 3.184 compromisarios electos y los 552 natos. El equipo de Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que "ganará por más que claridad" en el Congreso Extraordinario del 20 y 21, pero Pablo Casado replicó este martes que es falso y que alrededor de 2.000 delegados se decantarán por él. Además, dio un dato importante en TVE: según sus cálculos, la mitad de los 475 compromisarios andaluces están de su lado.

En este contexto, Casado contaría con el respaldo del cospedalismo a pesar de que algunos barones próximos a la todavía secretaria general, como Ángel Garrido, han reclamado una lista de consenso en los últimos días. "Hablamos de la supervivencia del PP", según cargos que conforman el entorno de María Dolores de Cospedal. "Santamaría es el fin del PP", aseguraron los más dramáticos.

Según el equipo de Cospedal, más de 1.200 compromisarios elegidos en las votaciones del pasado jueves son próximos a sus tesis, más que los próximos a Santamaría y Casado. Evidentemente, explicaron las fuentes consultadas, no todos votarán en bloque, pero creen que una "importante mayoría" se decantará por Casado. "Ideológicamente son los más parecidos, piensan lo mismo. Quienes no votaron a Santamaría en la primera vuelta, no lo harán en la segunda", según un miembro de la dirección del PP de Castilla-La Mancha.

Además, Casado podría hacerse con un buen número de los 522 compromisarios natos, según las mismas fuentes. Ponen como ejemplo el sentir mayoritario en el Senado, con 147 delegados: "Allí están que trinan con Soraya con el cupo vasco y por Cataluña", según un cospedalista. Si bien, Javier Arenas es el secretario general del Grupo Popular y tiene una influencia importante. Además, Santamaría tiene controlado el aparato en importantes comunidades, y son natos los barones regionales, provinciales y los secretarios generales.