Casado defiende el debate ideológico: "¿La unidad de España es de derechas?"

Pablo Casado pretende forzar el debate ideológico, comparar su proyecto con el de Soraya Sáenz de Santamaría, a pesar de que finalmente no haya un cara a cara entre ambos. Se quejó, en este sentido, de la falta de neutralidad de la comisión organizadora del congreso. "Una mujer tiene que ser presidenta del Gobierno, no", se revolvió el candidato en una entrevista en Es La Mañana de Federico.Y pronosticó, después de que su equipo asegure que cuenta ya con el apoyo de más de 2.000 compromisarios: "Va a ir muy bien, vamos a ganar".

No habrá integración antes del congreso extraordinario. "No sé ya como decirlo, y lo digo sin acritud. Me he presentado para ser presidente", zanjó Casado. Esto es, aunque se reúna con Santamaría en los próximos días, no habrá candidatura de unidad. "Ha habido un empate técnico" y "la segunda vuelta es esencial", subrayó. Y ello a pesar de que esta etapa es "mucho más incómoda" para él, centrada en "las llamadas" a los compromisarios. "Yo no lo estoy haciendo", dijo, aunque le constan contactos recordando a los delegados "quién les ha puesto" allí.

Según dijo, no es cierto que una mayoría de barones le esté presionando para que ceda, a pesar de que Juan Manuel Moreno, Alfonso Fernández-Mañueco o Asier Antona hayan pedido unidad. Nadie se lo ha reclamado cara a cara, según afirmó durante la entrevista.

"Sigo queriendo hacer una candidatura con contenido", insistió Casado en esRadio. Y volvió a hablar de su plan en materia de impuestos o para fortalecer las instituciones del Estado. "Pedro Sánchez está haciendo exactamente lo mismo que Zapatero", alertó, y se quejó del "colectivismo social". "Hemos pasado al etiquetado, al código de barras social", denunció.

Para Casado, es imprescindible que "tengamos un mensaje claro y reconocible en toda España". Y auguró que, teniendo los principios claros, habrá gente dentro del propio PP "se irá desenganchando" por no estar de acuerdo. En este sentido, anunció que si gana convocará una convención nacional extraordinaria para tener "un proyecto programático muy claro". Y apuntó a sus referentes, como María San Gil o Manuel Pizarro.

"Algunos dicen que enarbolo el discurso más de derecha, tampoco me importa. ¿La unidad de España es de derechas? ¿Y la familia? ¿Y apoyar a las víctimas del terrorismo?¿Y la defensa de la libertad?", continuó Casado, que reiteró: "No estamos acostumbrados a un debate ideológico". Ya ante las preguntas de los oyentes, defendió la libertad de elección en materia educativa y que se pueda estudiar en español en todo el territorio nacional.

Capítulo a parte dedicó al partido de Albert Rivera. "A Ciudadanos no hay que ignorarlos ni sólo insultarlos: hay que ganarlos", defendió. "Si el PP sale del congreso nacional marcando muy claramente el territorio del centro-derecha, Cs volverá al centro-izquierda a disputar ese espacio a Sánchez", sentenció.