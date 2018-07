La 'renovación' de Arenas, Villalobos y Montoro provoca un terremoto en la campaña del PP

Cada día más nerviosos, más cansados y más en tensión. La percepción generalizada en el PP es que el proceso de doble vuelta se está haciendo "larguísimo", y eso favorece los encontronazos y la división. "No volváis más", le dijo medio en serio medio en broma un líder regional a uno de los candidatos. La polémica este viernes llegó por la aparición de un vídeo con Javier Arenas, Celia Villalobos y Cristóbal Montoro, todos del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, como protagonistas. "Cuéntame cómo vais a renovarnos", se titula.

La grabación recopila imágenes de los inicios en política y la trayectoria de estos históricos dirigentes del PP, que hoy hacen campaña por la exvicepresidenta. En el vídeo se recuerdan sus peores momentos, sus fracasos electorales o sus medidas impopulares. Todo "con la colaboración especial de Santamaría", se subraya. "Los que ya estaban hace 30 años no puedan conquistar el futuro", se le escucha decir finalmente a Arenas.

El montaje corrió como la pólvora en el PP, tal y como avanzó este diario. Luis de Grandes, el presidente de la comisión organizadora del congreso, conoció de sus existencia instantes antes de comparecer en rueda de prensa en Génova13. "Me ha llegado algo sobre una elevación de tono, pero aún no puedo valorarlo. Si se pasan, se puede hacer algún tipo de advertencia", afirmó, todavía sin verlo. Mientras, se escuchaba de fondo la sintonía de Cuéntame, ya que asesores y periodistas empezaban a recibir el vídeo en sus teléfonos móviles.

Oficialmente, Pablo Casado negó que tuviera algo que ver con el vídeo y sus portavoces no lo difundieron a través de las redes sociales. "La candidatura rechaza frontal y enérgicamente cualquier acción que suponga un ataque hacia cualquier compañero del PP. Queremos trasladar todo nuestro apoyo a todos esos compañeros que estén sufriendo cualquier tipo de ataque anónimo", se afirmó a través de un comunicado. "No ha salido de nosotros, no tenemos medios para eso", insistieron una y otra vez a lo largo de la jornada apelando a un partido "fuerte y unido". Si bien, algún cargo reconoció: "Desde luego es gracioso".

Desde el equipo de Santamaría se revolvieron. En declaraciones a Europa Press, José Luis Ayllón aseguró que el vídeo "evidencia el nerviosismo de los perdedores". Y algunas fuentes apuntaron a que los creadores "son jóvenes del PP de Madrid", estructura próxima a Casado. "Nosotros también podríamos hacer uno de Aznar, Aguirre, Granados...", deslizaron cargos próximos a Santamaría. ""Tengo 47 años y muchas horas de vuelo. La experiencia es también capacidad de sufrimiento y control sobre la ansiedad", dijo ella, preguntada expresamente por la grabación. Y añadió: "Solo se puede aspirar a ser presidente del PP si se tiene bien claro que nunca puedes hacer daño al partido".

Lo cierto es que Arenas, Villalobos y Montoro están jugando un papel destacado en la campaña de Santamaría. El primero, como negociador en la sombra principalmente en Andalucía, que dio la victoria a Santamaría en la primera vuelta. La segunda, criticando duramente a Casado en las tertulias de televisión, lo que le valió este mismo jueves una dura contestación de Teodoro García. Y el tercero, como el "hombre de las cuentas" de la candidata, el que se encargará de su programa económico en caso de ser líder del PP.

"Puyazos y rencillas", como apuntó De Grandes con una sonrisa, intentando rebajar la tensión. De hecho, la comisión organizadora no tomará en principio ninguna decisión sobre el vídeo, entre otras cosas porque no ha habido queja formal del equipo de Santamaría y el de Casado se ha desentendido del vídeo. "Todo el mundo se ha portado muy bien", llegó a decir durante su comparecencia, sin entrar en la última polémica.

Según informó el presidente de la COC, al final votarán 3.082 y no 3.184 compromisarios y contarán con sobres para las papeletas y cabinas para garantizar la privacidad. Una de las comunidades que más delegados pierde es Madrid. Sobre el debate, "no existe consenso entre los candidatos" y "hay barones que dicen que nos puede hacer más daño que otra cosa", aunque De Grandes aseguró que la decisión final aún no está tomada. El lunes habrá veredicto, aunque fuentes de la dirección nacional y del entorno de Santamaría corroboraron que no habrá cara a cara.